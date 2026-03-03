Un total de 1.100 andaluces han sido atendidos para paliar los efectos del temporal: cuatro oficinas más llegarán a Málaga

Un total de 1.100 personas han sido atendidas en Andalucía y más de 210 expedientes han sido tramitados en las oficinas de atención integral creadas por el Gobierno para ofrecer información y tramitar el paquete de ayudas para paliar los efectos del temporal pasado con un valor de 7.000 millones de euros.

Estas atenciones se han acumulado desde que se abriera la primera de ellas, el 26 de febrero en Grazalema y, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, ha puesto de manifiesto “el interés del Gobierno por dar una respuesta rápida y real a los afectados”, que ya alcanzan los 210 expedientes de ayudas tramitados a través de las 18 oficinas abiertas.

Cuatro oficinas más en Málaga

De esta cifra, 10 oficinas son comarcales y 8 subdelegaciones del Gobierno, “a las que se les sumarán entre mañana miércoles y el jueves otras 4 de las provincias de Málaga y Cádiz”, ha anunciado, así como las previstas en las 417 oficinas de correos distribuidas por las zonas afectadas, “por lo que son cerca de 440 centros de la Administración General del Estado donde se atiende, informa y tramitan”, ha añadido.

Ayudas para el sector agrícola

A ello, ha unido la apertura, el pasado viernes, por parte del Ministerio de Agricultura, del plazo para presentar una ayuda para reparar daños en caminos e infraestructuras agrícolas, con cargo a 600 M€. Sobre esta cuestión, ha indicado que las subdelegaciones del Gobierno convocarán esta misma semana las comisiones provinciales para el arreglo de caminos agrícolas de uso común y ya se ha enviado a las delegaciones provinciales de la Junta y a las diputaciones provinciales la petición para que designen a sus técnicos. “En cuanto así sea, se cerrará la fecha para su constitución, de manera que puedan comenzar cuanto antes a recopilar toda la información necesaria para el arreglo de los caminos”, ha indicado.

“El Gobierno de España estuvo durante los temporalespara atender la emergencia con un dispositivo de más de 10.200 efectivos de la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Ejército, y también está en la reparación y recuperación de los daños y en la atención de los sectores afectados con una respuesta inmediata, desde la cercanía y la urgencia”, ha asegurado Fernández, que ha comparado esta forma de actuar y de gestionar las políticas públicas con la de otras administraciones, a quienes ha reclamado que “acompasen su gestión a las del Gobierno de España y gestionen con la misma inmediatez y cercanía a la ciudadanía”.