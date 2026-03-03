Andalucía y la Costa del Sol buscan nuevos perfiles de turistas en Alemania

Andalucía y la Costa del Sol estarán presentes a partir de este martes en una nueva edición de la ITB, la feria internacional de turismo de Berlín, en la que buscan consolidar su cuota de mercado pero también ampliar el perfil del turista que visita el destino. Junto a ello la conectividad aérea será otro de los ámbitos en los que se trabajará en los días de esta cita turística, una de las más importantes del mundo.

El turista alemán, un mercado muy importante para la provincia de Málaga / l.o.

Mercado vital para Andalucía

El mercado alemán es vital para el buen desarrollo del turismo en Andalucía, es el segundo en importancia tras el británico, pero además es un visitante muy buscado por los destinos porque presentan un mayor gasto diario y una estancia más larga. Y con un arranque de año en el que el sector está aún sufriendo las consecuencias de la falta de conexiones ferroviarias por el trágico accidente de Adamuz y los temporales, generar oportunidades de negocio en esta feria es aún más importante. «Nuestra presencia en Berlín se enmarcará en el objetivo del Gobierno andaluz de reposicionar la marca Andalucía en mercados maduros, dirigiéndose a públicos más jóvenes, productos nicho y un turismo de mayor valor que se orienta a temporadas bajas y segmentos como el cultural, naturaleza, activo, golf o MICE», explicó el consejero de Turismo, Arturo Bernal, que avanzó que se mantendrán contactos en la ITB para captar a turistas de alto poder adquisitivo y que visiten la comunidad más allá de la temporada alta y de los destinos más demandados.

Andalucía quiere reforzar el peso del mercado alemán / TURISMO COSTA DEL SOL

Andalucía tendrá en esta feria un expositor de 535 metros cuadrados en el recinto de Messe y según indicó Bernal otra prioridad será la mejora de las conexiones aéreas. Así, se mantendrán reuniones con compañías y acciones relacionadas con la evolución de la accesibilidad al destino a través de su red de aeropuertos. «Es uno de los principales retos para ganar atractivo y mejorar la distribución territorial y temporal de los viajeros alemanes», incidió.

Alemania: pilar estratégico

Por su parte, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, también subrayó el carácter estratégico del mercado alemán y la importancia de consolidar su posicionamiento en un entorno cada vez más competitivo durante la presentación de la agenda que el destino tendrá en la ITB. «El mercado alemán constituye un pilar estratégico para la Costa del Sol» resaltó el presidente provincial, recordando que Alemania recuperó en 2024 su segunda posición como mercado internacional para el destino, solo por detrás del Reino Unido, y que se mantiene en ese lugar. El objetivo en Berlín es «seguir convenciendo al turista alemán de que la Costa del Sol es la mejor opción para disfrutar de sus vacaciones durante todo el año», abundó, destacando además el hecho de que el cierre de 2025 haya dejado un hito histórico, al superarse la barrera del millón de viajeros alemanes en el aeropuerto de Málaga.

«Turismo Costa del Sol acudirá a ITB acompañado de cerca de medio centenar de profesionales, entre municipios y empresas coexpositoras, con un stand propio de 235 metros cuadrados y una inversión aproximada de 450.000 euros, 200.000 euros más que el año anterior», informó Salado. La participación incluye una campaña en pantallas de gran formato ubicadas en enclaves emblemáticos de la ciudad de Berlín que durará un mes, la presencia en el stand de Andalucía y la promoción de productos locales bajo la marca Sabor a Málaga. El pasado año, el impacto económico generado por el turismo alemán en la provincia alcanzó los 1.409,2 millones de euros, un 9,9% más que en 2024.

Turistas en una azotea de un hotel de Málaga / G. Torres

En el caso de la capital malagueña, el Ayuntamiento estará presente estos días en la ITB con el objetivo de reforzar la imagen de Málaga como destino seguro, de calidad y de alto valor añadido, especialmente después de que este mercado creciese el pasado ejercicio casi un 30% en número de viajeros.

Reuniones y encuentros

La delegación malagueña tiene prevista una agenda técnica e institucional con una veintena de reuniones programadas, incluyendo encuentros con agencias de viajes y turoperadores, OTAs (agencias de viaje online), mayoristas B2B, metabuscadores y portales de viajes, Oficinas Españolas de Turismo en el extranjero, aerolíneas de media y larga distancia, creadores de contenido y periodistas, agencias de organización de eventos profesionales y viajes de incentivos o medios especializados en distintos segmentos, entre otros, según informó la pasada semana.

Dentro de las citas programadas, destacó las que se llevarán a cabo con agencias especializadas en turismo premium y de alto valor añadido, en la línea de lo que pretende el Plan Estratégico de Turismo 2026-2029, que busca posicionar a Málaga como destino de referencia en estos segmentos fundamentales para crecer en calidad turística y en parámetros como el grado de estancia media.