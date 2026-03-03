Ni Barcelona ni Sevilla: la ciudad con más iglesias por habitante de toda España está en este famoso municipio de Málaga

La ciudad con más iglesias y templos de toda España no está en territorios como Barcelona, Madrid o Sevilla, sino en uno de los municipios más conocidos de Málaga que apenas tiene 42.000 habitantes: Antequera.

Así, este municipio que es mundialmente conocido por sus Dólmenes de Antequera, declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO, el paraje natural de El Torcal y su Peña de los Enamorados, entre otros entornos, también se ha convertido en "la ciudad de las iglesias" por la amplia cantidad de templos que alberga en su interior.

Andalucía y sus cifras: Sevilla, segunda ciudad con más iglesias del mundo

Andalucía muestra así una vez más la importancia y extensión de sus edificios eclesiásticos, donde Sevilla se ha posicionado como la segunda ciudad con mayor número de iglesias del mundo, con más de 125 templos y basílicas activas, solo superada en número por Roma, con un millar de templos.

Antequera, la ciudad de España con más iglesias por habitante / Turismo Antequera

En el ámbito nacional, tras Sevilla, se encuentran por número de iglesias Madrid, con 84, y Valladolid, con 57. Sin embargo, el panorama cambia al observar el dato de templos existentes en relación al número de habitantes, donde existe un claro vencedor: Antequera.

33 templos para 42.000 habitantes: el dato que destaca a Antequera

Así, la ciudad malagueña se convierte en la que más iglesia tiene por habitantes de toda España, con 33 iglesias, monasterios y conventos para los cerca de 42.000 residentes del municipio.

Entre estos edificios eclesiásticos se encuentran joyas tanto del renacimiento como del barroco antequerano, así como vestigios de todas las civilizaciones que han pasado por el lugar.

La herencia árabe: la Alcazaba y sus torres emblemáticas

De la época árabe destaca uno de los mayores tesoros patrimoniales de Antequera, su Alcazaba, una construcción declarada Bien de Interés Cultural y considerada uno de los recintos fortificados más destacados de Al-Ándalus.

Este recinto está presidido por dos torres, la del Homenaje, conocida como 'Reloj de Papabellotas', y la Torre Blanca.

Alcazaba de Antequera / Turismo Antequera

Este conjunto estuvo amurallado en sus inicios y contó con distintas puertas de acceso, de las que, a día de hoy, se pueden visitar la Puerta de la Villa, conocida hoy como Arco de los Gigantes, así como el Postigo de la Estrella y la Puerta de Málaga, que actualmente es la Ermita de la Virgen de la Espera.

Tras la conquista cristiana: Santa María la Mayor, emblema renacentista

Tras la conquista de la ciudad por los cristianos, se fueron construyendo diversos conventos e iglesias en la ciudad, entre las que destaca otro de los mayores emblemas de Antequera: la Real Colegiata de Santa María la Mayor, construida en el siglo XVI y considerada la primera iglesia de estilo renacentista de Andalucía.

De igual modo, esta localidad cuenta con numerosas obras del barroco como las Iglesias de San Juan de Dios, de Los Remedios y de Belén, así como el retablo mayor de la Iglesia del Carmen.

Real Colegiata de Santa María la Mayor de Antequera / Wikipedia

Entre la amplia variedad de templos que acoge este municipio resaltan también la Basílica de Santo Domingo, la Parroquia de la Santísima Trinidad, la de San Sebastián, San Juan Bautista y San Pedro, así como San Isidro y Santa María de la Esperanza. Una larga lista de edificios eclesiásticos que han hecho de Antequera "la ciudad de las iglesias".