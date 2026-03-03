Cata de miel reivindicativa en Málaga: “La industria no nos compra la miel y nos tiene el pie puesto en el cuello”

Los apicultores malagueños han organizado un cata de miel para reivindicar la calidad de este sector en España frente a la apuesta de la gran industria por sucedaneos de peor calidad. La protesta se ha celebrado este tres de marzo en la puerta del Centro Comercial Larios de Málaga y ha sido organizada por la COAG.

Antonio Vázquez, responsable del sector apícola de Andalucía afirma que "hay masificación de importaciones y comercialización de siropes, que no son mieles - porque me niego a llamarlo mieles - en toda la gran distribución".

Protesta en Málaga

Para defender al sector, las organizaciones COAG y CECU se han distribuido por distintos supermercados de la comunidad autónoma, tales como Eroski, Carrefour o Mercadona. De esta manera, intentan demostrar que la miel auténtica no es comparable al "sirope" vendido en dichos establecimientos.

Fotografía del evento reivindicativo / Aroha Moreno

Sector apícola español

Antonio Vázquez declara que es demasiado complicado encontrar miel de apicultor en los supermercados debido al coste de producción. "No nos quieren comprar las mieles a nosotros porque se surten de siropes que están en torno a 1,30 euros, cuando la miel de apicultor está en cinco euros o cinco euros y medio”.

Continúa su descontento diciendo que "es un fraude y un engaño tanto al consumidor como al productor” y señala que es un negocio muy lucrativo y engañoso puesto que se trata de un "líquido insulso, que no tiene cuerpo, es agua con azúcar".

Antonio Vázquez hablando con los medios en la protesta / Aroha Moreno

Vázquez comenta que la agricultura y la ganadería han sido sectores especialmente afectados por las últimas borrascas, y que no cuentan con ayudas económicas para la preservación de esta parte de la industria. Afirma que "la apicultura en ciertas zonas va a desaparecer" y solo pide la rectificación de los altos cargos con respecto a su sector.

Cómo identificar una buena miel

Vázquez nos presenta una guía para identificar una miel de procedencia española y apícola. "Toda miel de apicultor tiene que tener una leyenda que ponga: Miel Origen de España" Comenta que si hay más de una región escrita, no es miel de verdad. "Esa liga de tantas procedencias solo es para enmascarar". Aporta un ejemplo claro para diferenciar ambos productos. "No veréis ningún vino que ponga: Vino de Rioja, de Rivera del Duero, Vino de Málaga y de Oporto”

El otro aspecto a tomar en consideración para la compra de miel es su precio. “Con una miel de verdad te tienen que estar cobrando como mínimo mínimo ocho euros, porque los costes de producción son cinco o cinco cincuenta”. Así lo explica Vázquez, la miel a menos de cinco euros, no es miel auténtica. “La industria no nos compra la miel y nos tiene el pie puesto en el cuello”.