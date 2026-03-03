Denuncian el “colapso” de las Urgencias del Hospital Clínico de Málaga: más de 48 horas de espera para una cama

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, también conocido como El Clínico, ha vuelto a denunciar públicamente el “colapso extremo” que sufre el Servicio de Urgencias del centro, donde 22 pacientes permanecen pendientes de ingreso en planta a la espera de que se libere una cama. Tres de ellos, según han detallado, llevan más de 48 horas en esta situación.

Según han informado en un comunicado, actualmente, el servicio de Urgencias se encuentra “totalmente saturado” debido a un “bloqueo de los ingresos”. La Junta de Personal —conformada por CCOO, CSIF, FTPS, Satse, SMA y UGT— ha explicado que la ocupación de camas en el hospital ha alcanzado el 100%, lo que imposibilita el traslado de los pacientes desde Urgencias a las plantas de hospitalización correspondientes.

Este martes 3 de marzo, el servicio acumulaba 22 pacientes pendientes de ingreso —16 en Observación y 6 en Policlínica— con patologías como hemorragia cerebral, pancreatitis, traumatismo craneoencefálico o epilepsia. Los sindicatos han destacado el caso concreto de un paciente con infarto de miocardio que permanece en un sillón del área de Observación a la espera de cama.

Más de 48 horas

Además, han denunciado que tres de estos pacientes llevan más de 48 horas esperando, un tiempo que, a su juicio, “supera con creces cualquier límite de tiempo razonable y seguro”. Asimismo, han criticado que existen siete camillas extra ubicadas en los pasillos del área de Observación, lo que vulnera “la intimidad de los enfermos” y dificulta "gravemente” el trabajo del personal sanitario.

Para los sindicatos, resulta “indignante” que, ante este escenario de “colapso y hacinamiento”, la Dirección del hospital mantenga "totalmente cerrada y en desuso" la antigua área de observación de respiratorio. Según han aclarado en el escrito, se trata de un espacio que fue habilitado y “utilizado con éxito” durante la pandemia de covid-19 para la atención de pacientes con enfermedades respiratorias.

Área cerrada

“Cuenta con la infraestructura necesaria para aliviar de forma inmediata la presión sufren las Urgencias hoy”, ha subrayado la Junta de Personal, que afirma que mantener este espacio cerrado mientras los pacientes “se acumulan en los pasillos durante más de dos días” es una muestra de “negligencia” y de una gestión de recursos “absolutamente deficiente”.

Por todo ello, reclaman la apertura y dotación de personal “inmediata” de la antigua área de observación respiratoria covid con el objetivo de drenar la “actual saturación de las Urgencias” y garantizar una atención digna.

Dimisión del Gerente

Asimismo, exigen la “dimisión inmediata” del Director Gerente y del equipo Directivo responsable de la actual situación, pues defienden que la situación no corresponde a un hecho aislado, sino que es “el resultado de una falta de previsión crónica” y una “incapacidad manifiesta” para gestionar los recursos del hospital en momentos de alta demanda asistencial.

Los representantes de los trabajadores han recordado que los profesionales del Hospital Virgen de la Victoria siguen dando “el 100%” para atender a los ciudadanos, pero que no pueden ser “cómplices del deterioro de la sanidad pública por la inoperancia de sus gestores”.

Juan Antonio Martos, presidente de la Junta de Personal, ha asegurado que este problema de “saturación”, que antes ocurría “de vez en cuando”, ahora se produce “la gran mayoría de los días” debido a que el hospital se ha quedado “pequeño”. “El Clínico no da más abasto”, ha afirmado.