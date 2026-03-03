El conflicto bélico en Irán y su escalada en Oriente Próximo ensombrecen las exportaciones de casi 380 empresas malagueñas

El conflicto bélico desencadenado por Estados Unidos en Irán, y que se está extendiendo a toda la zona de Oriente Próximo, puede tener repercusión de forma directa en el negocio exterior de más de 1.400 empresas andaluzas (378 de ellas malagueñas) que exportan a alguno de los países situados en este área geográfica. Los datos de la agencia andaluza Trade correspondientes a 2025 reflejan que estas compañías vendieron el pasado año mercancías por un valor total de 979 millones de euros a esta región (un 26,9% más que el año anterior). De este importe, 68 millones correspondieron a ventas realizadas por empresas malagueñas (en este caso, con un descenso interanual del 3,9%).

De las 378 empresas exportadoras de Málaga a la zona, 76 lo hacen de forma regular (más de cuatro años seguidos exportando), englobando además el 66% de las exportaciones malagueñas a la zona.

El peso de esta zona geográfica en las exportaciones globales de la región y de la provincia es, en todo caso, pequeño (el 2% del total en el caso de Málaga y el 2,8% en el andaluz) aunque, por supuesto, muy valioso.

Málaga es la quinta provincia andaluza en cuantía de exportaciones a la zona de Oriente Próximo, que en las estadísticas que maneja Trade, está conformada por 15 naciones (Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, República de Siria, Territorios palestinos y Yemen). Sevilla encabeza el listado de exportación con 383,4 millones de euros, seguida de Huelva (209,4), Cádiz (104,2) y Córdoba (68,7).

Exportaciones de Málaga

¿Qué exporta Málaga a Oriente Próximo? Los apartados principales son los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía (12 millones), el aceite (10,8), hortalizas y frutas (10,3) o las semillas y frutos oleaginosos (4,1 millones), las preparaciones alimenticias diversas (2,7) o los aparatos eléctricos y maquinaria (cerca de tres millones cada uno).

Con estas cifras, Andalucía sería la quinta comunidad española en nivel de ventas a esta zona geográfica, concentrando el 9,1% de las exportaciones nacionales.

Vista de las grúas de contenedores del Puerto de Málaga. / Álex Zea

El primer destino de Andalucía en Oriente es Emiratos Árabes Unidos con 260 millones, el 26,6% del total de la agrupación Oriente; seguido de Egipto con 251 millones y otro 25,7% del total; y Arabia Saudí, con 197 millones y un peso del 20,1%. En el cuarto puesto está Israel, que suma 129 millones y una cuota del 13,2% del total y la quinta plaza es para Jordania registra 29,9 millones, el 3,1% del total. Le siguen en menores cantidades, por debajo de los 20 millones, Irak, Kuwait, Líbano, Omán, Bahréin, Siria, Yemen, Irán y Territorios Palestinos.

Por productos, el cobre y sus manufacturas encabezan las exportaciones, seguido del aceite de oliva, y las perlas, piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos.

Irán, un destino exportador de escaso peso

En el caso concreto de Irán, las exportaciones andaluzas y malagueñas presentan realmente cuantías ínfimas: apenas tres millones de euros en el caso de la comunidad y de 14.000 euros en el caso de la provincia. Este país se sitúa así en el puesto 122 en el ranking de los mercados que son destino de las ventas internacionales andaluzas.

Las ventas andaluzas a Irán corresponden principalmente a abonos (65% del total), y la mayor provincia exportadora es Almería, que concentra el 47% de las exportaciones. La balanza comercial en este caso es negativa para Andalucía, ya que compramos más de lo que vendemos a Irán: nuestras compras alcanzan los 14,3 millones de euros, y principalmente corresponden a compras de té (83%).

Según Trade, hay 19 empresas exportadoras a Irán, de las que solo cinco tienen la consideración de regulares (al exportar durante cuatro años consecutivos). Esas cinco empresas concentran el 66% de las exportaciones y son, en su mayoría, compañías exportadoras de abonos de Almería.

¿Y los 14.000 euros de Málaga? Fueron casi todo en perfiles de hierro o acero, con un valor muy pequeño, prácticamente inapreciable.