La Costa del Sol busca en Alemania aumentar su cuota de mercado como un destino completo y seguro

La Costa del Sol quiere consolidar el papel de Alemania como segundo mercado internacional de turistas y a lo largo de este año destinará un millón de euros de inversión a su presencia en este país. Así lo ha informado en la primera jornada de la ITB el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en el expositor propio que el destino tiene en la cita berlinesa. Así, ha indicado que la Costa del Sol estará presente durante los próximos meses en las principales ferias turísticas y citas profesionales de Alemania. “Esta inversión evidencia nuestro interés por cuidar a este importante mercado para nosotros, que en 2024 recuperó su segundo puesto como mercado internacional que había perdido en favor de Holanda”, ha resaltado el presidente provincial, que ha apuntado que el objetivo es seguir conquistando a este turista, que realiza un gasto de 176 euros al día, con una estancia media que se sitúa por encima de los ocho días.

Salado ha hecho hincapié en que el destino cuenta con su propio expositor en el recinto de Messe para una feria en la que este año se han invertido 400.000 euros, 200.000 más que el año pasado.Y es que además de lo destinado a la presencia en la ITB se ha puesto en marcha una campaña de promoción en la capital alemana, con la oferta de la Costa del Sol en mupis en puntos emblemáticos y en grandes pantallas, además de en medios de comunicación, una promoción que se alargará durante un mes.

Más plazas aéreas con Alemania

La Costa del Sol también trabajará durante estos días en la mejora de la conectividad aérea con el país germano. “Trabajaremos intensamente este reto, como venimos haciendo en los últimos años en colaboración con Aena y con el Ayuntamiento de Málaga. Ahí vamos todos de la mano”, ha explicado Salado, quien ha recordado que Andalucía ha crecido en el mercado alemán por encima de los principales destinos competidores en España, “lo que confirma la consolidación de este mercado”.

Y de momento, la previsión es de crecimiento al menos en el futuro más cercano. Así lo apuntan los datos de plazas aéreas disponibles con Alemania para el trimestre marzo-junio, cuando se contabilizan más de 421.000, lo que supone un 7% más que en el mismo periodo del año pasado. Las conexiones son con catorce ciudades alemanas, en vuelos operados por seis compañías aéreas, siendo las principales Eurowings, Ryanair y Lufthansa.

Conflicto con Oriente Medio

El presidente de Turismo Costa del Sol se ha mostrado optimista en cuanto a las previsiones de crecimiento de este mercado para este año, pero también ha admitido que la situación de conflicto en Oriente Medio puede influir. “El alemán es especialmente sensible a la inflación y en cuanto se ve un poco inseguro elige viajar por su país. Así que tendremos que convencerlo que la mejor opción es no quedarse en su país, porque la Costa del Sol sigue siendo un destino muy seguro”, ha explicado Salado, quien ha insistido en que la Costa del Sol es “una gran apuesta segura, de confianza y de tranquilidad”.

Pero no solo el conflicto en Irán preocupa, a nivel local la mirada está puesta en el ansiado regreso de las conexiones ferroviarias. En ese sentido, el presidente de la Diputación ha dicho que espera que se cumpla la última fecha dada para esa recuperación, el 24 de marzo, aunque ha lamentado que “el daño a la temporada turística de Semana Santa ya está hecho”. Así, ha explicado que la mayoría de reservas se hacen con antelación y que la de última hura no va a cubrir esa pérdida, que los hoteleros cifran en torno a un 30%. “Esperamos y deseamos mayor celeridad, eficaz y compromiso del Gobierno para reparar cuanto antes esa incidencia”, ha abundado Salado, que ha dicho que la provincia se ha jugado muchísimos empleos, muchísimos recursos, afectaciones a muchas familias malagueñas y ha dicho que el Gobierno le "debe" a la Costa del Sol una campaña de promoción.

El presidente de la Diputación ha querido aprovechar la ocasión para agradecer al sector turístico y a la ciudadanía su apoyo en los temporales que han azotado la provincia recientemente. “Su esfuerzo y solidaridad han sido un ejemplo para todos. Una vez más ha quedado demostrado que la Costa del Sol es un el mejor destino del mundo, pero no porque su oferta sea imbatible, sino por nuestra gente. Lo que más brilla es su gente y así lo dicen también en las encuestas de fidelidad y de calidad que hacemos”, ha destacado, Salado, que ha dado paso a un vídeo que muestra la campaña de homenaje a quienes han ayudado en esos tiempos de necesidad.