eWoman 2026: los nuevos modelos de liderazgo femenino

La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica han celebrado esta mañana, en la sede de la fábrica de Cervezas Victoria de la capital malagueña , la duodécima edición de eWoman, el encuentro anual que pretende fomentar la visibilidad de la mujer en cualquier ámbito laboral, reivindicando su papel primordial en la sociedad del Siglo XXI a través de testimonios y ponencias, que en esta edición han correspondido a tres profesionales femeninas que han alcanzado el éxito en sus respectivas disciplinas. El lema de este año ha sido “Mujeres que lideran sin estrés y con efectividad".

La jornada ha contado con el patrocinio de la Universidad de Málaga y Cervezas Victoria y ha tenido como plato fuerte tres ponencias de mujeres de éxito: María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit, Cristina Cánovas, chef y propietaria del Restaurante malagueño Palodú que cuenta con una Estrella Michelin y Mariana Arocha, odontóloga de alta estética dental en la Clínica Dra. Mariana Arocha, además de una actividad de coaching entre todos los asistentes por parte de Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso, miembros de la empresa Cambyo. La periodista de La Opinión de Málaga, Arancha Tejero presentó el evento.

"Conocimiento, datos y pensamiento crítico"

El acto arrancó con la bienvenida por parte de María José Berlanga Palomo, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA, quien señaló que liderar ya no puede entenderse sólo cómo llegar, sino "cómo llegamos, cómo sostenernos y qué coste personal y colectivo asumimos en este camino". Para la representante de la UMA, durante demasiado tiempo el liderazgo femenino se ha apuntado desde el esfuerzo extremo, desde la exigencia permanente, desde la idea de que había que demostrar el doble, resistir más y además hacerlo con una sonrisa. "Y hoy sabemos, y lo decimos alto y claro, que ese modelo no es sostenible, ni justo, ni deseable".

María José Berlanga, vicerrectora de Igualdad y Política Social de la UMA / ALEX ZEA

"Hablar de liderazgo femenino en 2026 -continuó la vicerrectora- es hablar de eficiencia, sí, por supuesto, pero también de bienestar, de equilibrio, de tiempo, de cuidado, de propósito. Y eso no es una debilidad, es una enorme fortaleza y desde la Universidad de Málaga defendemos precisamente esa mirada". Una universidad que no sólo forma profesionales excelentes, sino personas críticas, prometidas y capaces de liderar desde valores democráticos e inclusivos. Y eso implica incorporar la igualdad, no como un añadido, sino como un eje central de la vida universitaria".

Berlanga indicó que vivimos en la actualidad un momento complejo, un contexto social donde hay espacios que cuestionan el feminismo, que caricaturizan las políticas de igualdad, o que intentan enfrentar derechos con libertades. "Y ante eso, desde la universidad tenemos una responsabilidad muy clara, responder con conocimiento, con datos, con pensamiento crítico y con pedagogía social".

Por último, la vicerrectora señaló que "necesitamos a los hombres para que estén implicados, corresponsables, conscientes de que avanzar en igualdad mejora las organizaciones, las instituciones y, en conjunto, a la sociedad", y cerró su intervención añadiendo que liderar sin estrés no significa liderar sin esfuerzo, significa liderar sin miedo, sin culpa, sin renuncias invisibles. "Significa liderar desde la coherencia entre lo que somos, lo que hacemos y lo que defendemos", comentó.

Mariana Arocha

Tras la intervención de la vicerrectora empezó el turno de intervenciones. Mariana Arocha, odontóloga de alta estética dental en la Clínica de su mismo nombre, fue la primera en intervenir. Arocha, venezolana, llegó a España, a Madrid, en 2018 tras finalizar sus estudios en su país y hacer un máster de especialización en Barcelona. Tras varios años de trabajo como autónoma en clínicas dentales de la capital de España, decidió junto a su familia instalarse en Málaga en 2021.

Mariana Arocha, odontóloga en la Clínica que lleva su nombre / ALEX ZEA

"Durante mis años de trabajo en Madrid no paré de darle vueltas a estudiar cómo quería que fuera mi consulta en el futuro. En septiembre de 2021 alquilamos una clínica en el centro de un médico que se jubilaba y en 2023 sumamos otro nuevo espacio. Mis equipos son, mayoritariamente, formados por mujeres y por este motivo los horarios de la clínica concilian con la vida laboral". Arocha dijo que en su actividad profesional está sometida a un constante aprendizaje "para ofrecer a mis clientes soluciones que mejoran su calidad de vida" e indicó que solo ofrece tratamientos que ella se haría: "La excelencia está bien pero la calidad humana es irrenunciable. Lo más importante es la persona que se sienta en el sillón de la clínica", destacó.

La ponente anunció la apertura muy pronto de una tercera clínica en la comarca de La Axarquía y su inicio como docente en la Universidad Europea. "Me hace mucha ilusión porque la educación es importante para las personas". Arocha destacó también que la visibilidad que su trabajo tiene hoy "no me la regalaron, la construí, muchas veces en la vida, creyendo en mí". Y finalizó su intervención indicando que la visibilidad en su caso no es ego, es responsabilidad y que las mujeres "no pedimos privilegios, pedimos oportunidades".

Cristina Cánovas

Tras Arocha, fue el turno de Cristina Cánovas, chef y propietaria del Restaurante Palodú, que recientemente fue galardonado con su primera estrella Michelin. Cristina y su marido, Diego Aguilar, dieron sus primeros pasos en 2014 con un pequeño local en el barrio de Teatinos. "Solo teníamos ganas de emprender y empezamos hace doce años sin inversores, ni padrinos, sin atajos y sin experiencia empresarial", comentó.

Cristina Cánovas, chef y propietaria del restaurante Palodú / ALEX ZEA

Tras la pandemia decidieron redoblar la apuesta y Cristina y Diego se vinieron al centro de Málaga y montaron Palodú. En tan solo cuatro años su vida cambió: años de intenso trabajo, de forjar una manera de entender la gastronomía que culminó con la concesión en noviembre de 2025 de su primera estrella Michelin. "Palodú es lo que llamamos la cocina dual -explica Cristina- no hay chefs, no hay hombre ni mujer, no hay jerarquías ni egos. Cocinamos a través del diálogo", indica, y asegura que todos los días lucha contra "el estereotipo que sitúa siempre a los chefs masculinos en los locales de alta cocina".

Cristina evoca que cuando les dieron la estrella Michelin "recordamos todo lo pasado, lo bueno y lo malo porque siempre quisimos estar ahí". Además, reconoce que la estrella es mucha responsabilidad: "La gente cuando va a Palodú quiere cariño y amabilidad y viene buscando nuestra esencia". Cánovas señaló que, como empresarios, trabajan para fomentar la conciliación: "Damos tres días de descanso al personal del restaurante. Es muy importante que el trabajador esté feliz porque eso se refleja en el día a día. Queremos que la gente venga y sienta lo mismo que nosotros sentimos trabajando para ellos", concluyó.

María Benjumea

La última ponencia de la mañana fue la de María Benjumea, fundadora y presidenta de South Summit. Benjumea aseguró que se siente una privilegiada porque ha visto en todos los años que lleva de carrera "un gran cambio en la posición de la mujer en el terreno profesional", además de que las mujeres pueden hacer todo lo que quieran y van descubriendo que todas son necesarias. Para Benjumea, "a medida que te incorporas al mundo profesional descubres tus capacidades y descubres en qué faceta podemos aportar más" y destacó que en muchos casos " la clave del éxito profesional está en la creación de equipos que consiguen cosas increíbles".

María Benjumea / ALEX ZEA

Benjumea recordó los primeros años de South Summit, el encuentro de startups que organiza desde 2012 en Madrid y que se ha convertido en estos tres lustros en "una plataforma global de sistemas de emprendimiento y de innovación" a la que acuden más de 20.000 personas de todo el mundo.

La presidenta y fundadora de South Summit señaló que el reto de las mujeres es "ser dueñas de nuestro propio proyecto". Y ofreció el dato de que en el año 2012, solo el 18% de las mujeres eran fundadoras de empresas: "Han pasado 14 años y ahora la cifra ha aumentado al 20%, prácticamente la misma cifra que hace década y media. Algo no ha funcionado, pues".

Para mejorar esos datos, Benjumea señaló que "merece la pena emprender y hay que hacer sentir eso a las mujeres porque hay miles de razones para hacerlo". También destacó que "las mujeres somos muy buenas haciendo empresas" y ofreció el dato de que los Fondos de Inversión aseguran que el retorno de la inversión realizada en empresas fundadas por mujeres es el doble que en las empresas creadas por hombres, y criticó que solo el 3% de la inversión va a proyectos liderados por mujeres por la razón de que la inversión está liderada por los hombres y estos tiran de los hombres para invertir.

Benjumea afirmó que el dinero no tiene sesgo, "lo que quiere es multiplicar sus inversiones" y comentó que a las mujeres tradicionalmente "nos cuesta vendernos", y recetó un periodo de reflexión junto a las administraciones para cambiar esto: "Hagamos que la Inversión sea más potente y veamos más mujeres emprendiendo; el camino es apasionante", subrayó.

La jornada finalizó con un ejercicio de coaching dirigido por la empresa Cambyo (Usoa Arregui, Alfredo Juliá e Ignacio Alonso) en la que se trabajó la influencia de los niveles de estrés en nuestra productividad a la hora de trabajar.