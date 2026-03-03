Cáritas dice que más de 200.000 malagueños caen bajo el umbral de la pobreza tras pagar cada mes la vivienda

Más de 200.000 malagueños caen por debajo del umbral de la pobreza después de pagar la vivienda y los suministros básicos, según el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía presentado este martes por Cáritas en un encuentro celebrado por la tarde en el Colegio Sagrado Corazón (Esclavas). La precariedad laboral constituye otro de los motores actuales de la exclusión. Según el informe, unas 180.000 personas en la provincia sufren "inestabilidad laboral grave", con empleos "intermitentes o precarios". De hecho, Cáritas señala que el 14% de los hogares malagueños cuyo sustentador principal tiene empleo se encuentra, aun así, en situación exclusión social.

El estudio, presentado recientemente a nivel andaluz, advierte de una "creciente fragmentación social" y señala tres ámbitos críticos —vivienda, empleo y salud— como los motores que están "intensificando la vulnerabilidad" de miles de hogares. En sus conclusiones, el informe subraya que Andalucía "continúa sin cerrar sus brechas sociales".

El precio del alquiler en Málaga, según los datos recogidos por Cáritas en el informe, ha aumentado entre los años 2018 y 2023 cerca de un 30%, por encima del incremento medio andaluz (25%), lo que complica aún más los proyectos vitales de miles de hogares. En el caso de Málaga, FOESSA advierte de la "presión crítica" del mercado residencial.

Cáritas también destaca un impacto de esta vulnerabilidad social en la salud, ya que alrededor de 280.000 personas han dejado de comprar medicamentos o seguir tratamientos por falta de recursos, un indicador que FOESSA considera "de especial gravedad".

La presentación del informe ha sido introducida por el director de Cáritas Diocesana de Málaga, José Miguel Santos Paradas. El estudio ha sido posteriormente desglosado por el miembro del Comité Técnico de FOESSA y coordinador del estudio, Daniel Rodríguez de Blas.

Rodríguez de Blas ha subrayado que Andalucía atraviesa "un proceso profundo y persistente de fragmentación social" tras de más de dos décadas de crisis encadenadas —económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional— cuyas fases de recuperación "no han logrado cerrar las brechas abiertas".

"No estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante dinámicas estructurales que se consolidan", ha señalado.

Una vulnerabilidad "estructural"

El informe destaca que el 23% de la población andaluza vive en exclusión social y un 10% en exclusión severa, cifras superiores a la media estatal y que, según Cáritas, evidencian "la consolidación de una vulnerabilidad estructural".

El estudio ha sido desglosado en Málaga por el miembro del comité técnico de FOESSA y coordinador del estudio, Daniel Rodríguez de Blas. / L. O.

Rodríguez de Blas ha insistido en que "no fallan las personas, falla el sistema" y ha afirmado que, ante a discursos que atribuyen la pobreza a la falta de esfuerzo individual, la mayoría de los hogares en exclusión sí activan estrategias de inclusión (trabajan, buscan empleo, se forman o recurren a sus redes familiares).

Aun así, la institución eclesial apunta en el estudio FOESSA que tres de cada cuatro hogares en exclusión severa se encuentran con "dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias".

"Cuando esto ocurre de forma sostenida, la exclusión no solo se reproduce: se cronifica", ha comentado el técnico.

Sistema de garantía de ingresos "insuficiente"

A pesar de la ligera mejora en la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía —del 15,9% en 2021 al 12,8% en 2024—, la comunidad sigue entre las regiones con peores indicadores. Casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos, uno de cada cinco no logra mantener la vivienda a una temperatura adecuada y un 16% sufre retrasos en pagos básicos.

En este contexto, Rodríguez ha alertado de que el sistema de garantía de ingresos sigue siendo "insuficiente". Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) alcanza a seis de cada diez personas en pobreza severa —una cobertura mayor que la media estatal—, sigue sin llegar a todas las personas que lo necesitan, en parte por dificultades de acceso y falta de acompañamiento.

A ello se suma, añade Cáritas, el "debilitamiento" de la protección autonómica tras el desplome de la Renta Mínima de Inserción Social, que "ha dejado un vacío allí donde el IMV no llega, llega tarde o resulta insuficiente". Por ello, ha señalado, "la prioridad pasa por reforzar la renta mínima autonómica como complemento del IMV".

Nuevo encuentro en la Universidad de Málaga

Cáritas celebra este miércoles 4 de marzo una jornada en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga bajo el título «Exclusión y desarrollo social en Andalucía: una mirada desde el Informe FOESSA». Este segundo encuentro está dirigido a agentes sociales, profesionales de la intervención y estudiantes, y busca profundizar en los desafíos que plantea la actual situación social en la comunidad.

Entre ellos, Cáritas cita la "insuficiente cobertura" de los sistemas de garantía de ingresos, el "deterioro" de las relaciones sociales, el "empeoramiento" de la salud en los hogares más vulnerables y los rostros más afectados por la exclusión —menores, jóvenes, personas extranjeras y mujeres al frente del hogar—.

"Con esta doble convocatoria, Cáritas Málaga ha querido situar el foco en una realidad que, pese a su gravedad, suele quedar invisibilizada. Los datos del informe muestran que, también en Málaga, la exclusión social tiene causas estructurales y sostenidas en el tiempo, y exige respuestas coordinadas, estables y adaptadas a la vida real de las personas y familias que la sufren", señala este organismo.