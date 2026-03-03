Histórico desembalse de La Viñuela después de duros años de sequía

Las tormentas previstas en Málaga para las próximas jornadas obligan a poner en marcha distintas maniobras de desagüe, ya anticipadas el pasado sábado por este diario, en distintos puntos de la provincia. La más llamativa nos sitúa en el corazón de la comarca de la Axarquía, y concretamente en el pantano más grande de la provincia, el de Viñuela, que vivirá este martes la primera apertura de compuertas después de duros años de sequía.

Es especialmente significativo que este escenario llegue a los dos años de que esta misma presa, en mínimos inéditos por entonces, se declarase de manera oficial como «embalse muerto». Los episodios de precipitaciones continuadas en este arranque de 2026, a los que se suma un estado de saturación de los suelos, han revivido de manera inédita y en tiempo récord el principal recurso hídrico de la Costa del Sol y el resto de la provincia.

Para recordar anteriores escenarios similares hay que remontarse a los meses de septiembre y noviembre de 2012, cuando también se decretaron desembalses preventivos en La Viñuela, así como en el periodo comprendido entre febrero y marzo de 2010. Otros vecinos del entorno del pantano axárquico recordaban este lunes los episodios de lluvias de hace algo más de 20 años, concretamente al mes de noviembre de 2004, cuando igualmente se maniobró para verificar el correcto funcionamiento de las compuertas de esta magna infraestructura.

Vista del pantano de La Viñuela, el más grande de la provincia de Málaga / EFE

También en otras dos presas

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural no sólo prevé activar a primera hora de este martes las maniobras en La Viñuela. De hecho, una hora antes arrancará un protocolo que permita restituir el nivel máximo normal en el Guadalhorce, a un ritmo de 15 metros cúbicos por segundo y durante no menos de 24 horas. En este primer periodo se desembalsarán no menos de 1,5 hectómetros cúbicos.

Esos registros podrían variar si como consecuencia de la nueva dana que cruzará la provincia, con distintos episodios tormentosos y que han activado avisos meteorológicos amarillos por fuertes vientos costeros, los embalses corren el riesgo de superar los niveles de seguridad.

Recuerdan los técnicos consultados por este periódico que sin las maniobras que esta semana se van a desarrollar en al menos tres embalses, aún cabe la posibilidad de que el agua supere los niveles máximos y desagüen por la parte alta de estas infraestructuras, sin que suponga este factor riesgo alguno «ni para las personas ni para los elementos que puedan estar situados río abajo, si lo argumentamos de una manera coloquial».

Imagen del Guadalmedina tras un anterior desembalse de la presa de El Limonero / Álex Zea

Guadalmedina

Las maniobras ordinarias de esta semana se completan con la limpieza de los desagües de fondo y la comprobación de las compuertas en El Limonero. Estas tareas están fijadas para este miércoles 4, a partir de las nueve de la mañana. En principio la liberación del caudal en esta infraestructura generará poco caudal sobre el río Guadalmedina y el cauce bajo que se considera como urbano. No obstante, seguro que va a despertar de nuevo la curiosidad de numerosos transeúntes que puedan pasar a lo largo de la mañana por el principal cauce fluvial de la capital costasoleña.

Sobre la presa que se localiza en el término municipal de Málaga pesa una limitación máxima de 13,8 hectómetros cúbicos en la actualidad y ha iniciado esta semana con 14,7 hectómetros cúbicos, 0,4 más de los que almacenaba hace siete días. De esa forma las maniobras podrán permitir la restitución de sus niveles óptimos.

En el conjunto de los siete pantanos malagueños, en este momento hay almacenados 560 hectómetros cúbicos. Son 20 menos de los que técnicamente pueden acumular, aunque aún figuren los históricos 603 hectómetros como caudal máximo.

Varias personas observan el desembalse de la presa de Casasola / eFE

Casasola

Cabe destacar que Casasola está al máximo de su lleno técnico, pese a que esté al 55%. Esta modificación hace que teóricamente las presas estén de media al 93% de su capacidad total, cuando en realidad dicho porcentaje es sensiblemente mayor.

Por su parte, La Viñuela roza ya el 87%, a la espera de esas maniobras de hoy martes, con 142 hectómetros cúbicos, ante los apenas 36 de hace un año. Las tres presas del Guadalhorce rozan el 98% y La Concepción, el 89%.