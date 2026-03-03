Un incendio obliga a desalojar un bloque en Málaga y rescatar a varias familias por las ventanas

Varias familias han tenido que ser rescatadas esta mañana en Málaga capital durante el incendio que se ha producido en un bloque de viviendas. Según ha informado el Ayuntamiento de Málaga, las llamas se han originado en el cuarto de contadores del inmueble y la gran cantidad de humo que ha generado ha obligado a desalojar todo un edificio de cuatro plantas. Los bomberos han tenido que evacuar a varias personas a través de las ventanas.

Varias personas han sido atendidas por inhalación de humo y una trasladada al hospital tras caerse cuando bajaba las escaleras

El suceso se ha producido sobre las 7.50 horas de la mañana en el cuarto de contadores de un edificio de la calle Lorenzo Cendra Busca, en el barrio de Los Tilos. Los avisos de los vecinos han movilizado a varias unidades de la Policía Local y al Real Cuerpo de Bomberos, que ha desplazado a la zona dos autobombas, una autoescala, una ambulancia de la Unidad Médica de Salvamento e Intervención (UMSI) y un vehículo ligero, todos procedentes del parque central de Martiricos.

Efecto chimenea

Las fuentes han explicado que el efecto chimenea ha provocado que el humo haya terminado afectando a 16 viviendas, por lo que se ha desalojado todo el inmueble. En algunos casos, los bomberos han rescatado a varias familias por las ventanas con la ayuda del vehículo escala. Ya en la calle, el equipo médico de la UMSI ha atendido a varias personas por inhalación de humo, mientras que los servicios sanitarios del 061 han trasladado a centro hospitalario a otro vecino que se había caído bajando por las escaleras.