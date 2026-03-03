La investigación sobre la muerte de una mujer en Cártama se inclina hacia el robo en la vivienda

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este martes que el primer examen al cuerpo de la mujer de 66 años hallada por su hijo sin vida el lunes en Cártama apuntan a una clara muerte de "carácter violento y que la investigación, aunque está abierta a distintas hipótesis, se inclina en estos momentos hacia un posible robo en la vivienda: "pudiéramos estar más ante una posibilidad, una hipótesis de robo con resultado de muerte como consecuencia de haber recibido una agresión por parte de una tercera persona".

Fernández, que ha hecho estas declaraciones a los periodistas en Cenes de la Vega (Granada), ha explicado que en torno al crimen "hay un acceso, una entrada al domicilio, donde efectivamente por el contexto en el que se produce, está todo revuelto y demás", de ahí que la Guardia Civil centre la investigación sobre esa hipótesis. De la misma forma, el máximo representante del Gobierno central en Andalucía ha insistido en que en este momento se descarta que pueda tratarse de un caso de violencia de género. "No existía relación de pareja conocida, ni en el entorno se habla, y tampoco existía ningún tipo de antecedente o precedente vinculado a la violencia de género que estuviera registrado", ha subrayado.

Autopsia

Ha añadido que en la primera inspección de los médicos forenses del cuerpo de la mujer se aprecia indicios de muerte violenta, aunque este martes se le practica la autopsia que determinará claramente si estamos efectivamente ante esta situación. "Todo apunta a que sea así", ha dicho antes de concluir que la investigación está "absolutamente abierta, acotando y viendo todas las opciones, posibilidades y revisando todo aquello que tiene que ver con el entorno de este domicilio".

Inspección ocular

Los hechos se conocieron sobre las 13.35 horas, cuando el hijo de la mujer, enfermera jubilada y viuda desde el año pasado, la encontró sin vida en la casa de Cártama donde ambos convivían en la calle Sierra de los Espartales, en la urbanización Sierra Llana. El interior del inmueble estaba revuelto. La Guardia Civil asumió la investigación y realizó una minuciosa inspección ocular a lo largo de la tarde en la vivienda para intentar recuperar indicios que arrojen luz al caso.