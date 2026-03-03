La Junta afirma que las esculturas del puerto están fuera del BIC del centro y no requieren autorización de Cultura

Continúa la polémica por la instalación de las esculturas del Puerto de Málaga. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha asegurado que al encontrarse fuera del Bien de Interés Cultural (BIC) del Centro Histórico y no existir un entorno definido en su declaración, no requiere autorización de la Consejería de Cultura. Sin embargo, ha asegurado que se dará respuesta al escrito presentado por entidades de la ciudad.

Del Pozo ha indicado que la Delegación Territorial de Cultura ha recibido una solicitud de varias entidades "y se está estudiando la documentación para ver qué respuesta podemos darle en el ámbito de nuestras competencias jurídicas" y ha añadido que el puerto celebra el viernes un consejo extraordinario para debatir sobre la instalación por seis meses sin posibilidad de prórroga.

Así ha respondido la consejera en la Comisión de Cultura ante la pregunta del parlamentario socialista por Málaga Josele Aguilar, quien le ha pedido que "no mire para otro lado" ante lo que ha calificado una "agresión" al centro histórico; al tiempo que ha considerado que "la única explicación que esto tiene es un ataque de megalomanía del presidente de la Autoridad Portuaria".

A 40 metros del límite del BIC

Del Pozo ha explicado que los técnicos de la Delegación Territorial de Málaga han visitado el espacio y han constatado que los pedestales se encuentran fuera de la delimitación del conjunto histórico de Málaga, a unos 40 metros del límite sur del BIC. Además, ha señalado que el Conjunto Histórico en la declaración o inscripción de 2012 no se delimitó ni se definió ningún entorno.

Así, ha señalado que el entorno de un BIC, que se define en la Ley de Patrimonio, "no es algo que podamos decidir libre o subjetivamente, es un ámbito físico delimitado que tiene que estar perfectamente definido en la propia resolución de inscripción", ya que los inmuebles incluidos cuentan con un régimen jurídico que limita los derechos de sus titulares a los que se imponen una serie de obligaciones.

"Por lo tanto, la instalación de las esculturas, al encontrarse fuera del BIC y no existir un entorno definido en su declaración, no requiere autorización de la Consejería de Cultura y Deportes", ha señalado la consejera, quien ha asegurado que "no podemos desde la Delegación Territorial exigir una autorización que no exige la Ley de Patrimonio".

Según ha señalado, el puerto estuvo incluido inicialmente en la delimitación del Conjunto Histórico en el procedimiento administrativo que fue incoado como BIC, pero cuando finalizó, en abril de 2012, se modificó la delimitación inicial ya que al estar adscrito a la Administración del Estado, entendieron que su protección correspondía al ministerio según la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Respuesta del PSOE

El parlamentario socialista ha indicado que "es un espacio que requeriría la autorización de su consejería ante una actuación que realiza otra administración, como en este caso la Autoridad Portuaria" y ha señalado que la instalación está "en uno de los espacios urbanos más sensibles, emblemáticos y cargados de significado histórico que hay en la ciudad", estando "en su ámbito más cercano y adyacente" al BIC.

"Ya le digo yo que no está a 40 metros de la delimitación, sino directamente adyacente", ha dicho Aguilar, quien ha incidido en que la legislación no establece esa prevención de que tenga que estar delimitado previamente en la declaración del BIC también el entorno y ha recordado el artículo de la ley que "determina la contaminación visual como un elemento de protección de los bienes de interés cultural".

"Lo que se está pretendiendo por parte de la Autoridad Portuaria, que el viernes lo vuelve a llevar a un consejo, le puedo asegurar que es un ataque a la visión que todos los malagueños y malagueñas tenemos de lo que es nuestro centro histórico", ha aseverado el socialista, quien ha insistido en que este rechazo "no es un capricho de este parlamentario malagueño".

"No decimos que no la puedan poner en otro sitio del puerto, pero no en la entrada, no en lo que es la transición inmediata de la ciudad con el puerto, como se está pretendiendo", ha expresado Aguilar, quien "como malagueñito de a pie" ha dicho a la consejera que "no puede ponerse de perfil ante lo que a todas luces le aseguro es una agresión a nuestro centro histórico", al que ha pedido que proteja.