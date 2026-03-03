El laberinto más grande de España está en el pueblo malagueño de Humilladero y es el único biotecnológico del mundo

El laberinto más grande de España y el único biotecnológico del mundo está en la provincia de Málaga. En concreto, en el municipio de Humilladero, en pleno corazón de la Comarca de Antequera y cerca de la Laguna de Fuente de Piedra, a solo 45 minutos de la capital malagueña y con fácil acceso desde Sevilla, Córdoba o Granada.

Se trata de Laberintus Park, un parque temático perfecto para visitar en familia, en grupo o con amigos que permite a sus visitantes poner a prueba su mente, sentidos y espíritu de aventura a través de sus 7.400 metros de caminos con la mejor tecnología para crear una experiencia interactiva única.

El primer laberinto biotecnológico del mundo: naturaleza y tecnología

Este laberinto, que combina la tecnología y la naturaleza para sorprender a sus visitantes a cada paso, es el primero biotecnológico del mundo.

Esto significa que en su recorrido combina la naturaleza y la tecnología para que las plantas que lo conforman no solo sean parte del paisaje, sino que puedan interactuar con el público.

Así, la vegetación actúa como "interruptores biológicos" reaccionando con efectos de luz y sonido cuando los visitantes las acarician o se acercan a ellas.

"Las plantas crean un espectáculo visual que conecta la ciencia con el asombro. Incluso al comienzo del recorrido, una planta especial te da la bienvenida, mostrando cómo la biotecnología transforma lo natural en algo mágico y dinámico", han señalado desde el propio Laberintus Park.

Un diseño de Adrian Fisher, creador de referencia mundial

Este laberinto que supone una innovación privilegiada fue diseñado por Adrian Fisher, considerado uno de los creadores de laberinto más reconocidos a nivel mundial.

Durante su larga trayectoria, Fisher ha trabajado en más de 750 proyectos en diferentes países y ha creado algunos de los recorridos más impresionantes y complejos del mundo.

"Con más de cuatro hectáreas de extensión, el parque está lleno de sorpresas y rincones por explorar, donde cada paso pone a prueba tu capacidad de resolución de problemas y te invita a disfrutar de la naturaleza de una forma innovadora", han recalcado desde Laberintus Park.

Eventos, juegos, cafetería y anfiteatro: mucho más que un laberinto

Pero esto no queda aquí, sino que esta infraestructura que ofrece tanto visitas particulares como eventos privados, celebraciones, actividades de 'team building', conciertos y fiestas también cuenta con una zona de juegos tradicionales.

Además, en su recinto dispone de cafetería para reponer fuerzas entre un paisaje de ensueño y un anfiteatro para disfrutar de sus espectáculos y eventos.

Precios de las entradas por edades y descuentos

Para entrar en este laberinto que está abierto los sábados, domingos y festivos, además de algunas jornadas concretas entre semana, es necesario adquirir una entrada.

Para los menores de hasta 3 años, el pase a este laberinto y sus actividades es completamente gratuito, mientras que, desde los 4 a 12 años, el precio es de 8 euros, y de 13 en adelante, de 10 euros.

Los mayores de 65 años y las personas con discapacidad igual o mayor del 33%, por su parte, deberán pagar 8 euros para acceder al único laberinto biotecnológico del mundo.