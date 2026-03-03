Mercado inmobiliario
Lagoom Living abre la convocatoria de las primeras 62 VPO de alquiler en el Distrito Universidad en Málaga: estos son los plazos y requisitos para los solicitantes
El proyecto, que contempla un total de 530 viviendas, está ideado como la primera smart city de VPO de alquiler en España, con precios a partir de los 500 euros al mes
La gestora de inversión inmobiliaria Lagoom Living, especializada en el desarrollo de vivienda en alquiler asequible en colaboración público- privada en España, ha anunciado este martes la apertura del proceso de adjudicación de las primeras 62 viviendas de la Parcela R3 en Distrito Universidad en Málaga capital. El desarrollo completo del sector (que constará de 530 viviendas) tiene previsto su horizonte de finalización en junio de 2026, pero Lagoom Living destaca que ha logrado "adelantarse" a los plazos previstos en esta primera fase, poniendo ya estas unidades, de forma inmediata, a disposición de los ciudadanos interesados.
Lagoom recuerda que el Distrito Universidad es un proyecto "pionero", fruto de la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y cuenta con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Este desarrollo aporta a Málaga 530 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, y ofrece, según la promotora, "un modelo innovador de desarrollo urbano que combina sostenibilidad, accesibilidad y compromiso social".
La parcela R3 que se entrega ahora constituye una de las piezas clave del proyecto: consta de 62 viviendas (19 viviendas de 1 dormitorio, 9 viviendas de 3 dormitorios y 34 viviendas de 4 dormitorios) que tendrán un precio de alquiler a partir de los 500 euros al mes.
"La promoción ha sido concebida con una clara vocación residencial y familiar, apostando por espacios amplios, luminosos y funcionales, así como por una cuidada planificación de las zonas comunes, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes", señala Lagoom.
Entre sus principales valores, la compañía destaca las zonas comunes de uso compartido, la compañía las áreas ajardinadas y la piscina que, según expone, "refuerzan el carácter de comunidad del proyecto y elevan la calidad de vida de una promoción de vivienda protegida que va mucho más allá del concepto tradicional de VPO.
Fechas clave del proceso de inscripción
Lagoom afirma que para garantizar una adjudicación "transparente", el proceso de adjudicación de estas viviendas se realizará de forma digital bajo el "criterio de estricto orden de llegada".
El 9 de marzo se habilitará la página web de Lagoom Living para que los interesados puedan consultar toda la documentación, bases y requisitos de la Parcela R3.
El 16 de marzo (00:00 horas) se abrirá oficialmente el formulario de inscripción online para solicitar una de las 62 viviendas disponibles. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de marzo a las 23.59 hoas.
Requisitos para los solicitantes
Los candidatos deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Málaga y acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio. Asimismo, no podrán disponer de otra vivienda en propiedad y la vivienda adjudicada deberá destinarse a residencia habitual y permanente.
Además, se establecen límites de ingresos (máximo de 5,5 veces el IPREM) y una tasa de esfuerzo que no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.
"Con este adelanto en la entrega, Lagoom Living reafirma su compromiso con la ciudad de Málaga, liderando la creación de la primera smart city de vivienda asequible del país y ofreciendo soluciones reales de habitabilidad en tiempo récord", apunta.
La promotora comenta que toda la información estará disponible a partir del 9 de marzo en su web https://lagoomliving.es/
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia