Málaga abre una nueva línea de ayudas para refuerzo escolar a menores vulnerables: 75.900 euros y hasta 2.300 por taller

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a poner en marcha una convocatoria específica de subvenciones dirigida a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para desarrollar proyectos educativos y de apoyo escolar destinados a menores en situación de vulnerabilidad. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes iniciar los trámites de esta prestación, gestionada por el área de Derechos Sociales, con una dotación global de 75.900 euros.

Según ha informado el Consistorio, la convocatoria financiará hasta el 90% del coste total de cada proyecto, con una cuantía máxima de 2.300 euros por taller. El diseño mantiene las condiciones de anteriores ediciones: los talleres deberán cumplir una ratio de entre 8 y 10 alumnos por educador, con un mínimo de seis cuando se atienda a menores con diversidad funcional o necesidades educativas especiales. Además, deberán impartirse al menos cuatro horas semanales.

Requisitos: experiencia acreditada y espacio habilitado

Para optar a estas ayudas, las entidades solicitantes deberán acreditar experiencia en los dos últimos años y contar con un espacio habilitado para el desarrollo de las actividades. El Ayuntamiento fija también un límite para evitar la concentración de fondos: cada asociación no podrá solicitar financiación para más de dos proyectos.

El Consistorio toma como referencia la última convocatoria, en la que se subvencionaron 26 proyectos presentados por catorce entidades, con un importe total de 59.290 euros. En conjunto, los talleres beneficiaron a 242 menores y se constató, mediante documentación firmada por distintos centros educativos, una mejoría académica en el 95% de los casos.

Curso 2025-2026: refuerzo escolar y educación en valores

Estas ayudas se vienen prestando desde el curso 2017/2018 y vuelven con el foco puesto en la población infantil dentro de los márgenes de la enseñanza obligatoria. El objetivo municipal es reforzar la respuesta educativa con un enfoque preventivo, facilitando la inserción y promoción de los menores en talleres y espacios adecuados durante las tardes o en periodos vacacionales. El programa combina aprendizaje académico y educación en valores como eje transversal para trabajar los contenidos curriculares.

El plazo de presentación de solicitudes y proyectos será de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El trámite se realizará a través de la sede electrónica municipal.