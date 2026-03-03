Málaga entrega solo dos VPO en 2025 mientras el registro de demandantes roza los 35.000 inscritos

Dos llaves y una ciudad entera haciendo cola. Málaga cerró 2025 con solo dos VPO entregadas —en Soliva Este— mientras el Registro Municipal de Demandantes se dispara hasta los 34.366 inscritos: el contraste que retrata la crisis de la vivienda en una cifra mínima y una lista récord. Solo dos viviendas protegidas entregadas en todo el pasado año, según la información oficial del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) que ha puesto sobre la mesa Con Málaga y que, por sí solo, resume el desajuste: la VPO avanza a paso lento mientras los solicitantes baten una plusmarca, lo que deja en evidencia las enormes dificultades de acceso a una vivienda en la capital. La fotografía es contundente: dos llaves frente a decenas de miles de solicitudes de vivienda protegida, tanto en alquiler como en compra.

Según la información trasladada por el IMV y difundida por Con Málaga, en 2025 el Ayuntamiento ha finalizado y entregado solo 2 VPO, ambas en Soliva Este. En un mercado tensionado, el número resulta especialmente llamativo por el contraste con la demanda registrada.

En términos prácticos, el indicador que cuenta —viviendas terminadas y entregadas— deja un balance mínimo para un año marcado por el encarecimiento de la vivienda.

Radiografía del registro del IMV

El propio IMV sitúa en 34.466 el número total de demandantes inscritos, una cifra que se contabiliza “sin consideración del régimen de tenencia” y que explica por qué la presión no se refleja solo en una modalidad. De hecho, el informe precisa que hay 18.671 solicitantes que han marcado propiedad y 21.403 que han pedido alquiler, pero advierte de que estos datos "no se pueden sumar" porque el registro permite que una misma inscripción opte a ambas opciones.

En compra, la demanda se concentra en viviendas de tres dormitorios, mientras que en alquiler pesa con fuerza el perfil de hogares pequeños: la combinación más repetida es la de una persona que solicita un piso de un dormitorio.

Y en clave social, el documento deja otro dato nítido: el 56% de las personas inscritas son mujeres, frente al 44% de hombres, en un mercado donde la vivienda protegida sigue siendo el salvavidas que casi nunca llega a tiempo.

Con estos datos, Con Málaga destaca uno social: "se refleja un mayor impacto de la falta de acceso a la vivienda sobre mujeres y familias monomarentales".

Datos oficiales del IMV Qué pide quien busca comprar: domina la VPO de 3 dormitorios En las solicitudes de propiedad, el reparto por dormitorios dibuja una demanda muy concentrada en viviendas familiares: 3 dormitorios: 10.430 solicitantes ( 55,86% )

solicitantes ( ) 2 dormitorios: 7.251 ( 38,84% )

( ) +3 dormitorios: 537 ( 2,88% )

( ) 1 dormitorio: 435 ( 2,33% )

( ) n/a:18 (0,10%) 3. INFORME IMV (1) Qué pide quien busca alquiler: mayoría de hogares de 1 miembro y 1 dormitorio En alquiler, el informe cruza composición familiar y dormitorios solicitados. El grupo más numeroso es el de 1 miembro que solicita 1 dormitorio: 1 miembro – 1D: 11.597 ( 54,18% )

( ) 2 miembros – 1D o 2D: 3.985 ( 18,62% )

( ) 3 miembros – 2D: 2.858 ( 13,35% )

( ) 4 miembros – 3D: 1.798 ( 8,40% )

( ) 5 miembros – 3D o 4D: 846 ( 3,95% )

( ) 6 miembros – 4D: 236 ( 1,10% )

( ) 7 miembros – 4D: 61 ( 0,29% )

( ) 8 miembros – 4D: 15 ( 0,07% )

( ) 9 miembros – 4D:7 (0,03%) 3. INFORME IMV (1) Sexo: 56% mujeres y 44% hombres El IMV señala que, según la distribución estadística del titular y del conjunto del hogar demandante, el 56% corresponde a mujeres y el 44% a hombres.

Morillas ha criticado que “en el año 2025 el equipo de gobierno del Partido Popular solo ha entregado 2 VPO. / Con Málaga

Cinco años, 109 viviendas: el ritmo anual

Con Málaga asegura haber accedido al detalle de los últimos cinco años y cifra en 109 las VPO entregadas desde 2021. El reparto anual que difunde es el siguiente:

2021: 5 viviendas

5 viviendas 2022: 20 viviendas

20 viviendas 2023: 66 viviendas

66 viviendas 2024: 15 viviendas

15 viviendas 2025: 2 viviendas

Más allá del debate político, el acumulado deja una lectura clara: el volumen de entregas está muy lejos del tamaño de la demanda registrada.

La nota difundida por el grupo municipal sitúa el alquiler medio en Málaga en torno a los 1.300 euros, un nivel que, junto al incremento de precios, empuja a más hogares hacia la vivienda protegida como única vía de acceso.

En ese contexto, el choque entre precio y capacidad real de entrega de VPO alimenta la sensación de atasco: hay demanda, hay lista, pero las llaves llegan a un ritmo insuficiente.

En su valoración, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, reclama medidas para frenar la especulación, poner límites a las viviendas de uso turístico y que la Junta declare Málaga como zona tensionada para permitir medidas de contención de precios. También pide retirar una campaña institucional del IMV que, sostiene, no se corresponde con los datos de entregas.