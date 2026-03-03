Malos olores y servicio bajo mínimos en la Tesorería de Héroe de Sostoa

Malos olores persistentes, personal en remoto y ventanillas bajo mínimos: la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la calle Héroe de Sostoa de Málaga número 142, sigue operativa mientras los funcionarios alertan de una situación infecta. Un ambiente "irrespirable". Esta oficina continúa abierta al público pese a lo que varios trabajadores describen como una situación “insalubre”. La causa, según el testimonio recabado, sería una pestilencia persistente que, consideran, procede de los bajantes del edificio, un problema que se arrastra “desde hace semanas” y que ha llevado a aplicar un régimen de servicios mínimos, con la mayor parte de la plantilla en teletrabajo.

“Mi administración está insalubre, apesta por los bajantes que sueltan de todo pero sigue abierta bajo mínimos”, denuncia un empleado que prefiere mantenerse en el anonimato. “A los demás nos tienen teletrabajando y no la cierran”, añade.

Atención al público con dos o tres empleados

En el inmueble tienen su sede la Administración 2 y la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE 2), junto a la estación del metro de la Línea 2 de La Princesa y Huelin. Depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Está orientada a trámites de trabajadores y empresas (afiliación, cotización, deudas...) Según la versión del trabajador, de los 25 funcionarios adscritos únicamente dos o tres personas estarían acudiendo de forma presencial para garantizar la atención ciudadana, mientras el resto desarrolla su labor en remoto.

El resultado es un servicio que sigue operativo, pero muy reducido, en un contexto que, según la plantilla, ha generado malestar interno y dudas sobre la gestión de la incidencia.

El mismo testimonio pone el foco en la aplicación de los protocolos de prevención, seguridad e higiene en dependencias públicas. Los olores —presuntamente originados en la red de saneamiento— se percibirían de forma constante en el interior del edificio, según relata.

“Se supone que hay una prevención de seguridad e higiene, pero hay un follón con los seguros”, sostiene, sin concretar el alcance del problema ni qué implicaciones tendría en caso de incidente.

Otras sedes con incidencias

Las quejas, según este funcionario, no se limitan a la sede de la avenida Héroe de Sostoa. Apunta también a la Administración 8, ubicada en la calle Huéscar y dependiente igualmente de la Tesorería en Málaga: “Tienen problemas de malos olores y alguna que otra rata”, asegura.

De confirmarse estas incidencias, el foco se ampliaría al estado de conservación de varias sedes administrativas en la capital.

Por ahora, la oficina de Héroe de Sostoa mantiene la actividad con presencia mínima, mientras los trabajadores aguardan una actuación definitiva sobre el saneamiento. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mantenimiento de edificios públicos y las garantías de salubridad tanto para empleados como para usuarios.