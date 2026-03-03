Manifestación 8M en Málaga: horario, recorrido y todas las actividades por el Día de la Mujer

Málaga se prepara un año más para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo. Para estos días, los colectivos y asociaciones feministas de la ciudad han preparado diversos actos que culminarán con una tradicional marcha por el centro de la capital.

Bajo el lema "Por los derechos de las mujeres, la salud y la libertad", la marcha, organizada por la Coordinadora 8 de marzo Málaga, partirá a las 12:00 horas de la plaza de la Merced. Discurrirán por la calle Alcazabilla, Císter, Molina Lario, Marqués de Larios, Especerías, Fernán González y finalizará en Plaza de Camas con la lectura del tradicional manifiesto.

La manifestación partirá desde la Plaza de la Merced. / La Opinión

Para la jornada del domingo, la borrasca Regina dará sus últimos coletazos, por lo que la Aemet prevé lluvias. Lluvias que no achantan al movimiento feminista, que en principio seguirá con la marcha.

Previa a la movilización, la Coordinadora 8 de marzo, llevará a cabo una concentración en Félix Sáenz a las 11:30 horas, para reclamar que "la sanidad pública también es de las mujeres".

Actividades

Por otro lado y como antesala, desde el Ayuntamiento de Málaga celebran con una campaña de sensibilización y la programación de distintas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer,

Entre las actividades previstas destacan la campaña municipal ‘La igualdad infinita se construye en equipo’, con mensajes de sensibilización sobre corresponsabilidad e igualdad en mupis, autobuses y redes sociales; la gala conmemorativa del 8M, con reconocimiento al Consejo Sectorial y entrega de los premios "Por la Defensa de los Valores Feministas" a Cristina Consuegra y al IES Santa Bárbara.

Además de una treintena de talleres, charlas e iniciativas en los 11 distritos durante todo el mes; Por otro lado, el Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo incluirá en su programación la sección “Afirmando los Derechos de las Mujeres” y la gala de la Biznaga “Málaga Mujeres en Escena” y la XII Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga.

Por otr lado, la Junta promueve la igualdad el 8M con más de 120 actividades divulgativas en espacios culturales

Las propuestas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, incluyen, entre otras, exposiciones bibliográficas y documentales, lecturas dramatizadas, representaciones teatrales, visitas (guiadas, temáticas y teatralizadas), conciertos, recitales líricos, conferencias, ciclos de cine, danza, cuentacuentos talleres didácticos y divulgativos dirigidos a todos los públicos, que pretenden visibilizar la aportación de la mujer a la cultura y la sociedad, y reforzar el papel de las bibliotecas como espacio de reflexión, participación ciudadana y difusión de valores democráticos.