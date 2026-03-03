8M
Manifestación 8M en Málaga: horario, recorrido y todas las actividades por el Día de la Mujer
La ciudad conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una marcha, diversas actividades y una campaña municipal de sensibilización sobre igualdad y corresponsabilidad
Málaga se prepara un año más para el Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo. Para estos días, los colectivos y asociaciones feministas de la ciudad han preparado diversos actos que culminarán con una tradicional marcha por el centro de la capital.
Bajo el lema "Por los derechos de las mujeres, la salud y la libertad", la marcha, organizada por la Coordinadora 8 de marzo Málaga, partirá a las 12:00 horas de la plaza de la Merced. Discurrirán por la calle Alcazabilla, Císter, Molina Lario, Marqués de Larios, Especerías, Fernán González y finalizará en Plaza de Camas con la lectura del tradicional manifiesto.
Para la jornada del domingo, la borrasca Regina dará sus últimos coletazos, por lo que la Aemet prevé lluvias. Lluvias que no achantan al movimiento feminista, que en principio seguirá con la marcha.
Previa a la movilización, la Coordinadora 8 de marzo, llevará a cabo una concentración en Félix Sáenz a las 11:30 horas, para reclamar que "la sanidad pública también es de las mujeres".
Actividades
Por otro lado y como antesala, desde el Ayuntamiento de Málaga celebran con una campaña de sensibilización y la programación de distintas acciones en el marco del Día Internacional de la Mujer,
Entre las actividades previstas destacan la campaña municipal ‘La igualdad infinita se construye en equipo’, con mensajes de sensibilización sobre corresponsabilidad e igualdad en mupis, autobuses y redes sociales; la gala conmemorativa del 8M, con reconocimiento al Consejo Sectorial y entrega de los premios "Por la Defensa de los Valores Feministas" a Cristina Consuegra y al IES Santa Bárbara.
Además de una treintena de talleres, charlas e iniciativas en los 11 distritos durante todo el mes; Por otro lado, el Festival de Málaga, que se celebra del 6 al 15 de marzo incluirá en su programación la sección “Afirmando los Derechos de las Mujeres” y la gala de la Biznaga “Málaga Mujeres en Escena” y la XII Carrera Mujeres contra el Cáncer Ciudad de Málaga.
Por otr lado, la Junta promueve la igualdad el 8M con más de 120 actividades divulgativas en espacios culturales
Las propuestas, que se desarrollarán durante el mes de marzo, incluyen, entre otras, exposiciones bibliográficas y documentales, lecturas dramatizadas, representaciones teatrales, visitas (guiadas, temáticas y teatralizadas), conciertos, recitales líricos, conferencias, ciclos de cine, danza, cuentacuentos talleres didácticos y divulgativos dirigidos a todos los públicos, que pretenden visibilizar la aportación de la mujer a la cultura y la sociedad, y reforzar el papel de las bibliotecas como espacio de reflexión, participación ciudadana y difusión de valores democráticos.
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia