El mercado laboral de Málaga repunta en febrero como preludio de la primavera: baja el paro y se crean 4.180 empleos

El mercado laboral de Málaga, aún en época de temporada baja turística pero con la primavera ya a la vuelta de la esquina, ha podido compensar en el mes de febrero parte de las malas cifras que registró en el arranque de 2026 (en enero hubo aumento del paro y una considerable destrucción de empleo). Febrero ha dejado así en Málaga, por un lado, una bajada de 495 parados (lo que sitúa un total de 110.430 desempleados en la provincia) y, por otro, un aumento de 4.180 afiliados a la Seguridad Social en Málaga (para dejar la cifra global en 731.941 cotizantes).

El volumen de parados en la provincia es el más bajo para un mes de febrero desde el año 2008, cuando se contabilizaban 100.754 desempleados. En relación con febrero del pasado año, el desempleo ha descendido de forma interanual en 10.665 personas. Esta reducción es la tercera más cuantiosa de España a nivel provincial tras las contabilizadas en Sevilla (-12.326) y Valencia (-12.142), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Sectores: servicios, de nuevo el más dinámico

Por sectores económicos, el descenso del paro en Málaga a lo largo de febrero está apuntalado por el comportamiento del sector servicios, que tiene 463 desempleados menos que el mes anterior, seguido de la industria (-100), la construcción (-78) y la agricultura (-43). Por contra, el colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral) aumentó en 189 parados.

El empleo crece en Málaga tras el mal enero

En cuanto al empleo, la Seguridad Social ha registrado en febrero un aumento de 4.180 afiliados en Málaga para un total de 731.941 cotizantes (la cifra más alta de siempre para un febrero).

La provincia malagueña se recupera así en parte del mal dato de enero, cuando la afiliación bajó en casi 11.200 personas.

La evolución interanual del empleo sigue siendo además muy favorable en cifras. Málaga cuenta ahora con 23.257 empleos más que hace un año, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Málaga es, además, la cuarta provincia que creó más trabajo en los últimos doce meses tras Madrid (106.943), Barcelona (55.487), y Valencia (47.890).

Un trabajador de Málaga en el desempeño de sus labores.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) afirma que los datos laborales de febrero consolidan la tendencia de reducción del paro y creación de empleo y marca, además, "el inicio progresivo de la temporada turística, cada vez más desestacionalizada". La vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la organización, Natalia Sánchez, señala que la provincia de Málaga "continúa generando actividad económica a un ritmo que le permite seguir creando empleo", si bien incide en que en este comportamiento tiene un "peso relevante" la figura del fijo- discontinuo, "lo que explica que el aumento de cotizantes sea considerablemente mayor que la bajada del paro".

Sánchez apunta que el empresariado encara el arranque de la temporada con "prudencia", mostrando la "preocupación" por la reapertura de la conexión ferroviaria de la Alta Velocidad con Málaga y sus posibles "efectos" en la inminente Semana Santa y en la actividad turística del conjunto de la primavera, "con el consiguiente impacto que pudiera derivarse sobre el empleo".

A partir de ahí, la CEM mantiene sus expectativas en que el tejido productivo avance en una reducción sostenida del desempleo, con el objetivo "claro" de rebajar la tasa de paro por debajo del 10% y en bajar de la barrera de los 100.000 desempleados. Todo ello, recuerda Sánhez, "en un contexto de crecimiento constante de la población activa, que exige un esfuerzo añadido en generación de empleo para lograr descensos determinantes del paro".

Datos de paro y empleo en España

La Seguridad Social ha sumado 97.004 afiliados en febrero, hasta los 21.670.636, mientras que el paro ha subido en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 desempleados.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en febrero ha tirado del empleo la educación, con 30.142 afiliados más; la hostelería, con 22.932; y la construcción, con 17.478 empleos más.

En el último año, el mercado laboral ha ganado 474.482 trabajadores, una tasa del 2,24%; mientras que el paro se ha reducido en 150.803 personas, un 5,81 % menos, lo que deja el total en esos 2,44 millones, el nivel más bajo en este mes desde 2008, según destaca el Ministerio de Trabajo.

"En conjunto, el mes de febrero ha arrojado resultados muy positivos para la afiliación. Desde 2007, solo hay dos febreros con mayores incrementos que este último, que es el que tiene una cifra más elevada de ocupados de los registros en este mes del año", destaca en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Por sexo, el empleo avanzó algo más entre los hombres, con 51.022 afiliados más de media, hasta los 11,4 millones; mientras que en las mujeres se sumaron 45.983 afiliadas, hasta los 10,2 millones.

La Seguridad Social destaca que hay "más mujeres que nunca trabajando y cada vez en mejores condiciones, con más contratos indefinidos y bases de cotización que van aumentando mes a mes".

En cuanto a los autónomos, sumaron 7.868 afiliados en febrero, hasta los 3.414.614.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado en una valoración remitida a los medios que, "pese a la leve subida del paro, se trata de la cifra más baja en 18 años, lo que muestra que vamos por el buen camino" y que "tenemos un mercado de trabajo fuerte, seguro y con derechos".

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años ascendió en 8.516 personas, hasta los 189.408, la cifra más baja registrada en un mes de febrero de la serie histórica.