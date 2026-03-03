El Metro de Málaga supera ya los 100 millones de viajeros desde su apertura

Ya son 100 millones de pasajeros los que han viajado con el Metro de Málaga, alcanzando un hito histórico desde su puesta en servicio el 30 de julio de 2014. Esta cifra simbólica ha tenido como escenario la estación El Perchel.

Crecimiento con la llegada al centro

Desde su puesta en servicio en julio de 2014, el metro de Málaga ha mantenido una tendencia de crecimiento constante, acentuada significativamente tras la llegada de la infraestructura al centro histórico, con la puesta en servicio el 27 de marzo de 2023 del tramo entre El Perchel, Guadalmedina y Atarazanas.

El metro de Málaga, que el pasado año 2025 volvió a cosechar un récord de demanda anual con 19,22 millones de usuarios transportados (un 5,29% más que en 2024), cuenta con una red, de 13,6 kilómetros de trazado, que combina tramos en superficie y soterrados, ofreciendo una alternativa de movilidad de alta capacidad.

El hito del viajero 100 millones llega "en un momento de plena madurez del servicio, reafirmando la eficiencia de la red que conecta puntos estratégicos como el campus universitario de Teatinos, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena y el corazón de la ciudad", han valorado desde la Junta.

Reconocimiento al usuario 100 millones

Para celebrar este acontecimiento, metro de Málaga ha obsequiado al usuario 100 millones con un exclusivo circuito de ocio, cultura y restauración. Este paquete de experiencias está diseñado específicamente para poner en valor el radio de influencia de las líneas 1 y 2, permitiendo al premiado disfrutar de diversos establecimientos y espacios culturales situados a escasos metros de las bocas de metro.

A la celebración de este hito han asistido la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga, María Rosa Morales; y el director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano, quienes han dado la bienvenida personalmente al viajero que ha marcado esta cifra redonda, Mercedes, usuaria desde su inauguración, en 2014, y que se desplaza en metro de manera muy recurrente.

"Alcanzar los 100 millones de viajeros es el reflejo del compromiso de los malagueños con un transporte rápido, puntual y respetuoso con el medio ambiente", ha destacado Morales durante el encuentro.

Nuevos retos de expansión

Por su parte, Fernando Lozano ha expresado su satisfacción por la acogida ciudadana: "Este número no es solo una estadística; son 100 millones de historias y trayectos de personas que confían en nuestra gestión diaria para llegar a sus destinos".

Con este hito, la infraestructura se prepara para afrontar nuevos retos de expansión, gracias a la ampliación de la flota de trenes o la futura Prolongación del Metro de Málaga hasta el Hospital Civil, en fase de ejecución por parte de la Junta de Andalucía, y siempre con la experiencia del usuario y la sostenibilidad como pilares fundamentales.