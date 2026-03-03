Los puertos deportivos de Andalucía generan un impacto económico de 900 millones de euros

Los puertos deportivos y clubes náuticos integrados en la asociación Marinas de Andalucía alcanzaron el año pasado un impacto económico de 898,9 millones de euros, impulsados por una cifra de negocio directa de 49,8 millones de euros (correspondiente a la facturación agregada de los propios puertos asociados, que crece un 15% respecto a 2024); y por una cifra de negocio indirecta de 849 millones, una estimación vinculada a la actividad generada por los comercios y empresas ubicados en los recintos portuarios, con un incremento del 6% interanual.

Marinas de Andalucía agrupa a 19 puertos deportivos y clubes náuticos (nueve de ellos en la provincia de Málaga), que suman 9.739 amarres, lo que representa el 42% del total del sistema portuario andaluz. En este contexto, el colectivo ha señalado este martes que el informe anual de balance del 2025 "pone cifras al papel del turismo náutico como motor económico para el litoral".

Durante 2025, los puertos integrados en la asociación registraron una ocupación media del 78%, manteniendo niveles similares a los de 2024, y atendieron a un total de 33.492 clientes, de los que 25.880 fueron clientes de base y 7.612 de tránsito. En comparación con el año anterior, los clientes de base aumentaron un 26,34% y los de tránsito un 7,45%, reflejando un mayor dinamismo en la actividad náutica.

La Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (Marinas de Andalucía), que ha celebrado recientemente su asamblea general, de manera virtual, ha presentado también las principales líneas de trabajo para el periodo 2026–2027.

Empleo y establecimientos

En la asamblea se ha procedido, además, la renovación de los cargos de la comisión delegada por un nuevo periodo de dos años, ratificando a los mismos miembros al frente de la asociación. La comisión queda integrada por Manuel Raigón como presidente; Juan Núñez como vicepresidente; Nicolás Figueras como secretario general; y Antonio Valbuena y José Luis Bergillos como vocales.

Una imagen nocturna de Puerto Banús, en Marbella. / L. O.

En el apartado laboral, los puertos asociados generaron 3.220 empleos entre directos e indirectos, con un aumento frente a 2024 del 3% en empleo directo y un crecimiento del 77% en indirecto. Además, el número de comercios dentro de los recintos portuarios creció un 7%, hasta alcanzar los 589 establecimientos

"Estas cifras confirman el potencial del turismo náutico como motor económico y de empleo en Andalucía. Nuestro objetivo es seguir trabajando para que los puertos deportivos ganen competitividad, fortalezcan su relación con el entorno y mantengan un estándar de gestión cada vez más profesional", ha comentado el presidente, Manuel Raigón.

Coordinación, formación y acuerdos con entidades del sector

A lo largo del año, la asociación ha reforzado su papel como espacio de coordinación sectorial, manteniendo reuniones con Autoridades Portuarias y Administraciones públicas, y desarrollando acciones formativas y webinarios vinculados a la gestión, la normativa y la sostenibilidad.

En paralelo, Marinas de Andalucía ha consolidado acuerdos de colaboración con entidades como la Fundación Aula del Mar Mediterráneo (FAMM), la Real Liga Naval Española y la Real Asamblea Española de Capitanes de Yate, con el objetivo de impulsar iniciativas compartidas y avanzar en la proyección del turismo náutico andaluz.

Pasos de Marinas de Andalucía para 2026–2027

De cara a los próximos dos años, Marinas de Andalucía centrará su labor en cuatro áreas. En primer lugar, reforzará la representación y promoción del sector, consolidando su red de contactos y manteniendo la presencia de la asociación en salones náuticos y encuentros profesionales nacionales e internacionales.

En coordinación y desarrollo profesional, uno de los eventos más destacados este año será la celebración de las V Jornadas Profesionales de Marinas de Andalucía, que tendrán lugar en Alcaidesa Marina los días 26 y 27 de noviembre de 2026; además, se han puesto en marcha las comisiones temáticas con el objetivo de favorecer el fomento de la colaboración y el intercambio de buenas prácticas.

En liderazgo informativo y participación, la asociación continuará elaborando análisis e información de interés para el sector y seguirá reforzando su comunicación, apoyándose en herramientas ya renovadas, como la nueva web corporativa.

Por último, en gestión interna y crecimiento, Marinas de Andalucía continuará trabajando para fortalecer su estructura y avanzar en la incorporación de nuevos asociados, aumentando la representatividad de la entidad en el litoral andaluz.