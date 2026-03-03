Recarga pública para coches eléctricos en Málaga: prórroga a Iberdrola de 5 años e incremento del canon hasta 140.000 euros

Málaga enchufa su red de recarga y la blinda otros cinco años: 35 puntos públicos repartidos por 31 ubicaciones y presentes en los 11 distritos para que el coche eléctrico deje de ser una apuesta “a ciegas”. Del Paseo de la Farola a Carretera de Coín, pasando por Pacífico, Carlos Haya o Navarro Ledesma, el mapa municipal gana estabilidad con la prórroga a Iberdrola y un canon que sube hasta 140.000 euros anuales. El Ayuntamiento alarga la vida del mapa municipal de recarga pública para vehículos eléctricos. La Junta de Gobierno Local ha aprobado una prórroga por cinco años a Iberdrola Clientes SAU de la concesión demanial sobre suelos de uso viario de titularidad municipal para la instalación, mantenimiento y explotación de estas estaciones.

La empresa fue adjudicataria en octubre de 2020 por un canon anual de 136.000 euros, y el pliego del concurso contemplaba una única prórroga de cinco años. Ahora, el Consistorio ha informado de que renueva el acuerdo y eleva el canon a 140.000 euros anuales, lo que equivale a 4.000 euros por instalación.

35 equipos, 31 ubicaciones y presencia en los 11 distritos

La infraestructura municipal queda formada por 35 equipos distribuidos en 31 ubicaciones en los 11 distritos de Málaga. El servicio cuenta con un punto más de los inicialmente previstos, tras la incorporación en 2021 de una nueva estación de recarga junto al Palacio de Deportes Martín Carpena.

Los cargadores se reparten por enclaves de distintos barrios y ejes de movilidad. Entre las ubicaciones figuran: Juan López de Peñalver, Plaza de John F. Kennedy, avenida de la Rosaleda, paseo de la Farola, Manuel Agustín Heredia, El Ejido, Pintor Joaquín Sorolla, Paseo de Cerrado de Calderón, Salvador Allende, Carlos Haya, Martínez Maldonado, Paseo Martiricos, Arroyo de los Ángeles, Compositor Lehmberg Ruiz, Esperanto, avenida de la Aurora, Pacífico, Héroe de Sostoa, Carretera Azucarera-Intelhorce, Carretera de Coín, Marie Curie, Pirandello, Navarro Ledesma, Demóstenes y Miguel Mérida de Nicolich, entre otros puntos del listado municipal.

Otros acuerdos: Universidad Alfonso X y salida de Andalucía Open Future de Tabacalera

En el apartado urbanístico, la Junta de Gobierno Local ha autorizado a Promotora Educación Superior Andalucía S.A.U. a constituir una hipoteca sobre su concesión demanial en parcelas municipales situadas en Camino de la Térmica (parcelas E-3 y E-8 del SUP-LO.2 ‘El Pato’ y parcela del SG-LO.2 ‘Minerva’). La operación tendrá un plazo de 15 años desde la firma del contrato de financiación y un importe máximo garantizado de 55.000.000 euros, destinados a la construcción de los edificios de la Universidad Alfonso X El Sabio Mare Nostrum.

Por último, el Ayuntamiento ha aceptado la renuncia de Promálaga al uso del espacio de la primera planta del Módulo 5 de Tabacalera, donde desde 2022 se desarrollaban actividades vinculadas a empresas de innovación tecnológica dentro de la iniciativa Andalucía Open Future. Estas actividades se han trasladado al patio del Polo Nacional de Contenidos Digitales con el objetivo de favorecer su integración en el ecosistema local de emprendimiento.