Street Burger abre en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los primeros clientes

Málaga sigue en la cresta de la ola con el boom de las hamburguerías. La capital suma una nueva apertura: la de Street Burger, la cadena de hamburguesas sevillana.

Street Burger llega a Málaga con una propuesta ganadora. Tienen la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Andalucía. Premios que ganaron en 2024 y 2025, respectivamente. Además, están en el ranking de las 50 mejores burgers de España según Joe Burger.

No es la primera vez que visitan la ciudad: ya lo han hecho en numerosas ocasiones con la gira 'The Champions Burger', aunque esta vez lo hacen para quedarse: "Seguimos creciendo y, como siempre, apostando fuerte por Andalucía, porque Málaga nos estaba esperando y nosotros teníamos muchas ganas de llegar", dicen.

El nuevo local de Street Burger en Málaga estará en Alameda Principal, 17, a pocos metros de otro gigante de las burgers: la americana Five Guys.

500 hamburguesas gratis

La apertura de Street Burger en Málaga será este jueves 5 de marzo a las 18:00 horas. Y para celebrarlo darán hamburguesas gratis a los 500 primeros malagueños que acudan. Eso sí, si cumplen los requisitos que indican en sus redes.

El de Málaga es su octavo local, ya que cuentan con otros siete repartidos entre Sevilla (4), Jerez de la Frontera (1), Cádiz (1) y Madrid (1).