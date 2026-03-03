Apertura
Street Burger abre en Málaga y dará 500 hamburguesas gratis a los primeros clientes
La hamburguesería sevillana tiene la mejor burger de España y Andalucía y aterriza en la capital este jueves
Málaga sigue en la cresta de la ola con el boom de las hamburguerías. La capital suma una nueva apertura: la de Street Burger, la cadena de hamburguesas sevillana.
Street Burger llega a Málaga con una propuesta ganadora. Tienen la mejor hamburguesa de España y la mejor hamburguesa de Andalucía. Premios que ganaron en 2024 y 2025, respectivamente. Además, están en el ranking de las 50 mejores burgers de España según Joe Burger.
No es la primera vez que visitan la ciudad: ya lo han hecho en numerosas ocasiones con la gira 'The Champions Burger', aunque esta vez lo hacen para quedarse: "Seguimos creciendo y, como siempre, apostando fuerte por Andalucía, porque Málaga nos estaba esperando y nosotros teníamos muchas ganas de llegar", dicen.
El nuevo local de Street Burger en Málaga estará en Alameda Principal, 17, a pocos metros de otro gigante de las burgers: la americana Five Guys.
500 hamburguesas gratis
La apertura de Street Burger en Málaga será este jueves 5 de marzo a las 18:00 horas. Y para celebrarlo darán hamburguesas gratis a los 500 primeros malagueños que acudan. Eso sí, si cumplen los requisitos que indican en sus redes.
El de Málaga es su octavo local, ya que cuentan con otros siete repartidos entre Sevilla (4), Jerez de la Frontera (1), Cádiz (1) y Madrid (1).
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital
- La venta de Málaga con 45 años de historia y el mejor menú del día para ir en familia: tiene columpios, zona infantil y platos enormes
- Aviso de la Aemet en Málaga: la fecha exacta en la que llega una DANA a la provincia