Antequera se cubre de blanco y marrón por el granizo y el barro tras el paso de la borrasca Regina

La borrasca Regina ha llegado a Málaga, cumpliendo con las previsiones meteorológicas que anunciaban granizo, calima y lluvias intensas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó la alerta amarilla por tormentas en las zonas de Costa del Sol, Guadalhorce y Axarquía.

Las precipitaciones han traído consigo granizo, y las lluvias podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en solo una hora, lo que incrementa la alerta por posibles inundaciones locales.

En Antequera la granizada ha cubierto de blanco y marrón las calles, ya que el granizo iba acompañado del barro por la calima. A pesar de la intensidad de la tormenta, no se han reportado desbordamientos ni inundaciones hasta el momento, aunque las autoridades siguen de cerca la evolución de la situación.

Una gran tromba de agua y granizo sorprende a los vecinos de la comarca de Antequera / L.O

Las precipitaciones, de carácter repentino, han tenido especial incidencia en el municipio de Humilladero, donde una de las vías principales ha llegado a anegarse por la acumulación de agua. Afortunadamente, no se han registrado daños personales ni materiales de consideración.

Humilladero, el municipio más afectado

La localidad de Humilladero ha concentrado los efectos más intensos del episodio meteorológico. El volumen de agua acumulado en poco tiempo ha superado la capacidad de absorción de la calzada en una de las calles principales del municipio, provocando su anegamiento temporal. Los vecinos han podido comprobar de primera mano la rapidez con la que la tromba ha transformado la vía.

Granizada en Antequera. / Papelería La Quinta Antequera

Pese a la espectacularidad de las imágenes, no se han tenido que lamentar daños importantes, según las primeras informaciones disponibles.

El colegio León Motta de Antequera, cubierto de granizo

En Antequera, el granizo ha sido el protagonista. Varios puntos de Antequera se han cubierto de blanco tras la tormenta, con el colegio León Motta como uno de los escenarios más llamativos: su patio ha quedado completamente cubierto por una capa de granizo, generando una imagen poco habitual en la ciudad.

La alerta estará activa hasta las 18:00 horas este miércoles, y la borrasca Regina seguirá su curso hasta el final de la semana, provocando precipitaciones débiles a lo largo de los próximos días. Se espera que el jueves, viernes, sábado y domingo sigan registrándose lluvias, aunque de menor intensidad.

Bajada de temperaturas

Además de las lluvias, Regina ha traído consigo un notable descenso de las temperaturas. En la capital malagueña, se esperan temperaturas entre los 13 y 14 grados, mientras que en el interior de la provincia, se podrían alcanzar máximas de 12 grados y mínimas de solo 4 grados.