El CaixaForum Málaga comenzará su construcción en junio de 2026 y abrirá sus puertas en 2028

Málaga sigue dando pasos decisivos para dar un giro cultural monumental. La Fundación 'La Caixa' ha recibido este miércoles de la Gerencia Municipal de Urbanismo la licencia de obras para construir el esperado CaixaForum en la parcela cedida en su día por el Ayuntamiento, en la rotonda de Manuel Azaña. Con una inversión de 30 millones de euros, las obras comenzarán en junio de 2026 y se espera que el centro abra sus puertas al público en 2028, convirtiéndose en un referente cultural de vanguardia. Un espacio que promete transformar el paisaje urbano y convertir a Málaga en un nuevo epicentro cultural de la región.

Este movimiento decisivo ha sido anunciado por el Consistorio, a través de un comunicado que también ha compartido la Fundación. Este centro cultural promete ser un hito arquitectónico y escenario de una oferta educativa y didáctica renovadora.

Su construcción será realizada por una unión temporal de empresas formada por Sacyr y la malagueña Guamar, constructoras que se han hecho con el concurso de empresas convocado por la propia Fundación.

El CaixaForum de Málaga: un proyecto cultural de gran calado

Con la licencia de obras ya concedida, la Fundación 'La Caixa' inicia el proceso para hacer realidad su ambicioso proyecto. El futuro CaixaForum será un centro cultural revolucionario, diseñado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle. Su diseño se inspira en el paisaje urbano de Málaga, destacando por una cubierta en forma de "gota de agua" que se espera se convierta en uno de los emblemas de la ciudad.

Este moderno centro contará con salas de exposiciones, un auditorio, espacios polivalentes, y áreas dedicadas a la educación. Además, se prevé que el espacio exterior albergue actividades culturales y recreativas al aire libre, convirtiéndolo en un referente para todos los malagueños.

Exterior del CaixaForum Málaga. / L.O.

Un espacio verde y cultural para Málaga

En paralelo a la construcción del edificio, el Ayuntamiento también aprobó en su día un proyecto para urbanizar los espacios exteriores del futuro CaixaForum, creando un jardín público de más de 515.000 euros de inversión. Este espacio, cuyo diseño se centra en la funcionalidad, servirá para conectar y dinamizar la zona, favoreciendo la implantación de arbolado y especies vegetales en el terreno.

El tratamiento del suelo, que incluye la creación de dunas artificiales, tiene como objetivo asegurar la estabilidad del terreno y mejorar la gestión de las aguas pluviales. Además, se mejorará el viario y los accesos a la plaza Manuel Azaña, lo que anticipará la transformación urbana y social que traerá consigo el centro cultural.

Una nueva era cultural para La Cruz del Humilladero

El futuro CaixaForum no solo será un referente cultural, sino también un motor de cambio social y urbano. La Fundación 'La Caixa' se compromete a mantener y urbanizar el entorno, contribuyendo a la revitalización de la zona y creando una centralidad cultural en el barrio de La Cruz del Humilladero.

Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo firmado en 2023 entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación 'La Caixa', que consolida el compromiso de ambas instituciones para impulsar el desarrollo cultural de la ciudad y poner a Málaga en el mapa de los grandes centros culturales del sur de Europa.