instagramlinkedin

Los cocineros de Gastroarte homenajean al restaurante ‘Arte de Cozina’ por su 30 cumpleaños

Más de un treintena de cocineros del colectivo andalu sin ánimo de lucro Gastroarte, entre ellos varias estrellas Michelin y soles Repsol, acompañó a Charo Carmona en el 30 aniversario de ‘Arte de Cozina’, el restaurante que recupera y reivindica la cocina tradicional de la comarca.

Charo Carmona, en el homenaje de Gastroarte en ‘Arte de Cozina’ el martes.

Charo Carmona, en el homenaje de Gastroarte en ‘Arte de Cozina’ el martes. / A.V.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

‘Arte de cozina’ es el título que en el Siglo de Oro español compartieron célebres libros culinarios. Unos cuatro siglos más tarde, en 1996, la antequerana Charo Carmona abría en su ciudad natal el restaurante ‘Arte de Cozina’, con el propósito de rescatar y difundir la cocina popular de la comarca.

Y con platos tan sabrosos y antiguos como la porra blanca, llamada así para diferenciarla de la ‘porra’ a secas porque no incluye tomate, una ‘importación americana’ que no se popularizó en España hasta bien entrado el siglo XVIII.

Foto de familia de Gastroarte delante de 'Arte de Cozina', Antequera, con el presidente Fernando Rueda.

Foto de familia de Gastroarte delante de 'Arte de Cozina', Antequera, con el presidente Fernando Rueda. / Gastroarte

En la tarde noche del martes, más de una treintena de compañeros de Charo Carmona del grupo Gastroarte, la asociación sin ánimo de lucro de premiados y reconocidos cocineros andaluces, la acompañaron para festejar los 30 años de vida de ‘Arte de Cozina’, una cita que además fue el trigésimo encuentro de Gastroarte.

El historiador y académico Fernando Rueda, presidente y fundador de la asociación, resaltó los valores de este restaurante por el trabajo de recuperación de «la cocina tradicional de hace siglos».

De paso, recordó que mientras en el norte de España la cocina es «sota, caballo y rey»; en Andalucía contamos «con toda la baraja completa».

Charo Carmona, con compañeras de Gastroarte delante de 'Arte de Cozina', Antequera.

Charo Carmona, con compañeras de Gastroarte delante de 'Arte de Cozina', Antequera. / Gastroarte

Una emocionada Charo Carmona agradeció la presencia de sus amigos y «compañeros de faena» y confesó estar «muy emocionada» ante este homenaje, al que asistió el exalcalde de Antequera y exconsejero de Cultura y de Turismo Paulino Plata.

En concreto, fueron 33 los cocineros que participaron en este encuentro, algunos de ellos con estrellas Michelin o soles Repsol, como la propia Charo Carmona, que cuenta con un Sol Repsol y ofreció una de las 18 entradas de la noche, en concreto cuello de chivo lechal malagueño Caprisur.

El plantel

El grupo de cocineros andaluces lo formaron Amador Fernández y Candace (A&C Gastronomic Solutions, Málaga); Jordi Bataller y Richard Alcayde (La Kocina & Alakrán, Málaga); Kisco García (Restaurante Choco, Córdoba); Cristian Fernández y Pablo Zamudio (Restaurante Base 9, Málaga); Mauricio Giovanini (Restaurante Messina, Marbella); Javier Jurado (Restaurante Malak, Jaén); Víctor Hierrezuelo (El Chiringuito, Sedella); Celia Jiménez (Restaurante Celia Jiménez, Córdoba), Pedro Aguilera (Restaurante Mesón Andaluz, Alcalá del Valle, Cádiz); Carlos Fernández (Restaurante Kàran Bistró, Pozoblanco, Córdoba); Sergio del Río (Restaurante Óleo, Málaga); Rafa Luque y Manuele Furia (Restaurante Casa Luque, Nerja); Juan Luis Santiago (Restaurante Garum 2.1 (Córdoba); Cati Schiff (Obrador Dulce y Salado, Fuengirola) y Lola Marín Huete (Restaurante Damasqueros (Granada).

Jordi Bataller y Lola Marín Huete y de espaldas, Vicent Guimerá y Richard Alcayde, en ‘Arte de Cozina', Antequera.

Jordi Bataller y Lola Marín Huete y de espaldas, Vicent Guimerá y Richard Alcayde, en ‘Arte de Cozina', Antequera. / Gastroarte

Además, de fuera de Andalucía se sumaron al homenaje Vicent Guimerá y Andrea Ferrater (Restaurante L´Antic Molí (Ulldecona, Tarragona) y Willy Moya (Restaurante Poncio, Madrid).

Por otro lado, en el equipo de Gastroarte no faltó el veterano cocinero malagueño Adolfo Jaime, que no quiso perderse el 30 aniversario de la obra de arte gastronómica de Charo Carmona.

TEMAS

