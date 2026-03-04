Dcoop aplaza las conversaciones para comprar el 100% de la estadounidense Pompeian tras la incertidumbre generada por Trump

La incertidumbre generada por la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de interrumpir las relaciones comerciales con España ya tiene repercusión en el ámbito empresarial de la provincia de Málaga. El grupo alimentario Dcoop, con sede en Antequera, ha decidido "aplazar" las conversaciones que viene manteniendo desde hace varios meses para hacerse con el control total de la firma estadounidense Pompeian Group, de la que ya posee el 50% y con la que embotella aceite de oliva directamente desde una planta de envasado en Baltimore.

Pompeian es la marca líder en aceite de oliva en Estados Unidos, con una cuota del mercado del aceite de oliva virgen extra del 20% en el mercado estadounidense y cuenta con dos plantas de envasado en el país.

La cooperativa presidida por Antonio Luque llevaba desde el pasado otoño manteniendo contactos para la adquisición del 50% restante de Pompeian, que está en posesión de la familia Devico. Sin embargo, el nuevo incierto escenario abierto con el órdago de Trump ha hecho que se decidan "aplazar" esos contactos, según han explicado a este periódico fuentes de la compañía este miércoles.

Instalaciones de Dcoop en Antequera. / La Opinión

"La actual situación de incertidumbre y las posibles medidas que pudiera tomar EEUU hacen ahora mismo menos atractiva la operación y no ayuda a que la misma se puede materializar. Ahora mismo comprar ese 50% se antoja más difícil y lejano", señalan las fuentes consultadas.

Dcoop exportó casi 200 millones a EEUU en 2025

Dcoop exportó a Estados Unidos mercancías por valor de 198 millones de euros (fundamentalmente aceite de oliva), con un descenso del 17% sobre el año anterior. La bajada no se debe a una caída de las ventas, sino a que el precio del aceite de oliva en el mercado bajó el año pasado frente al nivel récord que ostentó en el año 2024 debido a los efectos de la sequía en la producción

Estados Unidos es así el principal país de destino de las exportaciones de Dcoop junto con Italia. Las ventas de la compañía antequerana fuera de España rozaron los 700 millones de euros en 2025.

Dcoop espera que la relación entre España y EEUU se reconduzca. En toso caso, reclama a la Unión Europa y al Gobierno que haya una defensa "decidida" de los intereses de las empresas españolas si Estados Unidos adopta algún tipo de medida restrictiva en el ámbito del comercio.

Exportaciones de Málaga a EEUU

En 2025, las exportaciones anuales de Málaga a este país han ascendido a 262 millones de euros, según los datos de la Agencia Andaluza Trade. Estados Unidos se consolida como el principal destino no europeo de las exportaciones malagueñas, situándose como cuarto mercado en cifras de facturación, sólo por detrás de Italia, Portugal y Francia.

Más de medio millar de empresas malagueñas exportan al país norteamericano (550 exactamente, a cierre de 2025) y, de ellas, el protagonismo principal es de las 108 que lo hacen de forma regular (más de cuatro años seguidos exportando), englobando por sí mismas más del 90% de las exportaciones malagueñas a Estados Unidos.