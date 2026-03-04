Los empresarios de Málaga piden al Gobierno que evite "riesgos" políticos y económicos: "EEUU es un país amigo y socio fundamental"

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha mostrado este miércoles su "preocupación" tanto por la escalada bélica en Oriente Medio como por la posibilidad de que Estados Unidos interrumpa las relaciones comerciales con España, tras el órgano lanzado por el presidente norteamericano, Donald Trump. Respecto a la guerra en Irán, la patronal afirma que "si la situación en la zona se alarga y el mercado no logra reactivarse pronto en este espacio", las empresas malagueñas con actividad de negocio allí "sufrirán" los efectos. Y sobre EEUU, la CEM espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea "capaz de reconducir esta situación", ya que "es un país amigo y socio fundamental desde el punto de vista económico y político".

En este sentido, consideran que debe ser el Ejecutivo de Pedro Sánchez "quien dé explicaciones sobre las posibles repercusiones derivadas de sus decisiones" y opinan que, en este contexto de incertidumbre internacional, "es más necesario que nunca caminar de la mano de la UE a la hora de tomar posiciones, coordinados, evitando acciones y gestos unilaterales con evidentes riesgos políticos y económicos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Escalada bélica en Oriente Medio

“Desde el ámbito empresarial, nos preocupa la situación de conflicto en Oriente Medio, con un nuevo escenario de máxima tensión que se abre y se suma a los ya conocidos, con un impacto económico evidente. De partida, con el bloqueo y la interrupción de las redes de transporte y la actividad comercial, nos consta la incertidumbre por el destino de mercancías de nuestra provincia que se encuentran embarcadas rumbo a países de Oriente Medio, paradas y sin perspectiva, de momento, de llegada", ha explicado la secretaria general de la CEM, Natalia Sánchez.

Esto afecta, especialmente, al sector agroalimentario, a empresas que exportan, sobre todo, aceite de oliva y aceitunas, pero también maquinaria, bienes de equipo o materiales de construcción.

La CEM también menciona el impacto económico a nivel global, con el encarecimiento del precio de petróleo y su efecto 'arrastre', con la subida de precios de la energía y sectores intensivos de consumo, además del aumento de la incertidumbre que genera tensión en los mercados.

"Si la situación se alarga y el mercado no logra reactivarse pronto en este espacio, sufriremos los efectos; no tanto en la balanza comercial, porque es cierto que Oriente Medio y los países árabes no son un destino mayoritario de nuestras exportaciones, centradas en Europa y EEUU, pero sí para ciertas empresas que tienen puesto el foco en estos países, con un volumen significativo de ventas y sedes, incluso, en algunos de ellos", ha añadido.

La vicepresidenta ejecutiva de la CEM espera que el conflicto en Oriente Medio se resuelva cuanto antes y las empresas malagueñas cuenten con el apoyo necesario para capear la situación. "Lo más urgente, lo prioritario: la atención a las personas que se encuentran en el territorio afectado; las mercancías en tránsito, las operaciones en marcha y, cómo no, las posibles pérdidas económicas", ha señalado.

La CEM pide al Gobierno una "diplomacia inteligente"

En cuanto a la situación con Estados Unidos, la patronal malagueña, en líneas con lo expresado por las patronales nacionales CEOE, Cepyme y ATA, muestra su "preocupación" ante la posibilidad de que se interrumpan las relaciones comerciales con España.

"Insistimos en que EE.UU. es un país amigo y socio fundamental desde el punto de vista económico y político, y confiamos en que finalmente nuestras relaciones comerciales no se vean afectadas", comenta.

La CEM subraya la necesidad de una "diplomacia inteligente" como herramienta para "mantener la estabilidad, la posición y los intereses de España -y la UE- en un escenario tensionado".

"Esperamos que nuestro Gobierno sea capaz de reconducir esta situación. En este sentido, debe ser el Gobierno quien dé explicaciones sobre las posibles repercusiones derivadas de sus decisiones", concluye.