

Un centenar de personas se acercaron a la Feria de Empleo de Palma-Palmilla para conocer ofertas laborales y formativas

Un total de 34 entidades participan en la Feria de Empleo de Palma-Palmilla, que se celebrará en el Centro Ciudadano Valle Inclán los días 4 y 5 de marzo, ofreciendo orientación y formación

Feria de Empleo de Palma-Palmilla.

Feria de Empleo de Palma-Palmilla. / C. C. R.

Carlos Cordero Rosado

Un total de 34 asociaciones, entidades públicas, empresas y sindicatos participan en la Feria de Empleo de Palma-Palmilla 2026 para dar a conocer las posibilidades que existen en este barrio malagueño de conseguir o mejorar un trabajo. Esta actividad, organizada por el Plan Comunicativo Palma Palmilla Proyecto Hogar, se celebra los días 4 y 5 de marzo de 10.00 a 13.00.

La primera jornada se iba a celebrar en el Parque Manuel Navarrete, aunque finalmente se ha desarrollado en el Centro Ciudadano Valle Inclán debido a las lluvias que ha provocado la borrasca Regina en la ciudad. La segunda jornada se celebrará en el mismo lugar, Centro Ciudadano Valle Inclán, en la avenida de La Palmilla, 16.

La Feria cuenta con ofertas de empleo, recursos de orientación y formativos, charlas y una web app (Georetos.org) para asimilar consejos de empleo a través del juego. También habrá charlas que explicarán cómo usar la IA en los procesos de selección, consejos en las webs de SAE (Servicio Andaluz de Empleo) y Malagaempleo.com, emprendimiento, empleo verde, derechos laborales y sindicatos.

Primera Jornada

Durante la mañana, distintas empresas y entidades publicadas y privadas han atendido a un centenar de personas ofreciendo información sobre los empleos que ofrecen. La radio comunitaria, Color Comunitaria, ha grabado un programa de radio y audiovisual para reflejar este esfuerzo colectivo y ofrecer consejos útiles a las personas en busca de empleo.

"Con este proyecto pretendemos dar visibilidad y empleo a las personas del barrio Palma-Palmilla. El 70% de la población de este barrio está en situación de desempleo y con esta idea queremos reducir estos datos", afirma Alejandro Blanco, coordinador de la radio Color Comunitaria y dinamizador de la Mesa de Comunicación.

"Somos la unión de distintos organismos con la intención de sacar el barrio adelante y ofrecer empleos a quienes lo necesitan. Este proyecto va destinado a Palma-Palmilla por su situación de vulnerabilidad, pero sería una gran idea que se ampliara a otros barrios para buscar el progreso en distintos puntos de la ciudad", indica la presidenta de la Plataforma de Comunicación Color Comunitaria, Rafi Virella.

Distintas autoridades públicas con competencia en empleo y servicios sociales del Ayuntamiento han sido invitadas a inaugurar el acto junto a los representantes de la Mesa de Empleo y de la Agrupación de Desarrollo del Plan Comunitario.

Vecinos de Palma-Palmilla visitan la Feria de Empleo del barrio.

Vecinos de Palma-Palmilla visitan la Feria de Empleo del barrio. / Carlos Cordero Rosado

Segunda Jornada

Durante el jueves 5 de marzo se celebrarán charlas de siete temáticas distintas y simultáneas, pudiendo los participantes asistir a tres de ellas. La duración de cada charla será de 20 minutos. La entidad Markapáginas hablará de cómo debe ser el currículum para superar los filtros automáticos de la inteligencia artificial y cómo puede ayudar la IA en la confección del currículum.

Además, habrá otras charlas que explicarán consejos y errores habituales en la aplicación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y la web de la Agencia Municipal de Colocación del instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE) de Málaga, claves de emprendimiento con el restaurante Casa Anyo, salidas profesionales en el empleo verde con Hub Empleo Verde, conocer los derechos laborales con Color Comunitaria y familiarizarse con la figura de los sindicatos con Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).

Empresas e identidades participantes

A lo largo de la mañana, mesas informativas de empresas y entidades públicas y privadas han atendido al público ofreciendo distintas oportunidades laborales. Las empresas Adobe Verde (obras y reformas), Acompanya (catering), TUETT (trabajo temporal), Clece (servicios a la comunidad y atención a dependientes) , KFC, Burguer King (comida rápida), UNEI (servicios sociales), Carrefour (hipermercados), Aidei-HiloDoble (empresa social de moda), Ilunion (creación de empleo en diversos sectores) y la Fundación Quiero Trabajo (inserción de mujeres) han sido las participantes en este proyecto.

El resto de identidades participantes en la organización de la Feria son Fundación Secretariado Gitano, Nexo, Color Comunitaria, Vive, Cáritas, INPAVI, Animación Malacitana, Fundación Esplai, Comedor Social Santa Teresa, Asociación Marroquí para la integración de los Inmigrantes, Servicios Sociales Comunitarias de Palma Palmilla, Instituto Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Distrito 5 Palma Palmilla.

