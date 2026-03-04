La gasolina sube 4 céntimos por litro en Málaga y anuncian más escaladas

La guerra entre Irán e Israel ha disparado el precio del gas en España, pero también el alza del barril de petróleo amenaza con subir hasta un 10% a lo largo de esta semana el coste del litro de gasolina. Así lo confirmaban el martes responsables de varias estaciones de servicio de Málaga capital. Avanzaba uno de estos portavoces que a primera hora del miércoles se habrá aplicado en su gasolinera un incremento medio de 4 céntimos por litro.

Las retenciones a la entrada de muchas estaciones ya se empezaban a producir durante la tarde de este pasado lunes. Pero se incrementaron con el paso de las horas el martes. En Teatinos, al mediodía, a la salida de los turnos de mañana en los polígonos, ciertos establecimientos colocaron a personal para dirigir el tráfico e intentar agilizar el repostaje. «Es una fiebre lo que estamos viviendo. Tenemos el antecedente de Ucrania y la gente vienen pensando que mañana el litro va a estar a dos euros», expresaba un trabajador.

Frente a esta situación, generalizada en todo el país, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, adelantó que el Gobierno español «está haciendo un seguimiento de los precios» para evitar movimientos especulativos, aunque relató que todavía es pronto para saber el efecto que la guerra en Irán va a tener en el día a día de los consumidores.

«Lo más normal, si la subida se mantiene en los próximos días, es que en las próximas semanas se acabe notando también en el precio de los combustibles de las gasolineras», argumentó en declaraciones a RTVE. Y confirmó que el Ejecutivo central «va a estar encima de la evolución de los precios, intentando minimizar el impacto para ciudadanos y empresas».

Pendientes de los mercados

El ministro aclaró que de momento apenas ha habido un día para observar la reacción o no en los mercados, y, a su juicio, el impacto final va a depender «en gran medida» de la duración del conflicto, que fue lo que llevó en el caso de Ucrania el precio del gas por encima de los 340 euros, frente a los 50 euros que ha alcanzado por ahora con la crisis actual.

«Vamos a ver cómo se acaba transmitiendo a nuestra economía, a nuestros precios y, en función de eso, si vemos que acaba viéndose un efecto negativo sobre nuestra economía, pues evidentemente estamos preparados para reaccionar y poner sobre la mesa las medidas necesarias, igual que hicimos en el año 2022», recordó en referencia a lo ocurrido tras la invasión rusa en Ucrania.

Expertos recuerdan que las subidas en el petróleo y en el gas suelen generar tensiones inflacionistas globales, en todos los sectores y ámbitos de la economía, con contagios que se extenderán por los cinco continentes y en especial en aquellos países más próximos al Golfo Pérsico. Al cierre de esta edición, la cotización del gas natural había superado ya los 60 dólares y el petróleo, los 80.

El director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, expresaba en este contexto que el barómetro de la intervención gubernamental «lo darán los precios de la gasolina y la electricidad», claves para buena parte de la actividad industrial y económica.