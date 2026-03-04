La historiadora Sandra Morales revela la identidad real de 'El Trababuches', el mítico bandolero de Ronda: "El personaje de la serie Bandolero se inspira en él"

Una de las series más emblemáticas de la infancia de todos los andaluces, Bandolero, tiene sello malagueño a través de uno de sus personajes más queridos: Tragabuche. Así lo ha asegurado la historiadora del arte y creadora de contenido jerezana Sandra Morales, que ha afirmado que este personaje estaba inspirado en uno de los bandoleros más famosos de Ronda, conocido como El Tragabuches.

"¿Sabías que Tragabuche, el de la serie de Bandolero, está inspirado en un bandolero real?", ha asegurado la historiadora. Se trata de José Ulloa Navarro, quien heredó de su padre el apodo de El Tragabuche, al que conocían de ese modo por comer "crías de burro recién nacidas", conocidas como buches.

El origen real de 'El Tragabuches' de Ronda

En el caso del personaje de la mítica serie andaluza, Tragabuche se caracterizaba por su bondad y su lucha por la justicia. Sin embargo, salvo el nombre y su pasión por el bandolerismo, poco más tenían en común ambas figuras.

"Mientras que nuestro Tragabuche era un trocito de pan y un fiel aliado de la justicia, el real se tuvo que echar al monte por un incidente personal: pilló a su mujer con otro y los dejó a los dos en el sitio", ha explicado Morales.

La historia real del bandolero que inspiró a Tragabuche

En sus inicios, Ulloa Navarro se dedicaba al toreo, además de al contrabando de ropas y objetos que eran vendidos por 'La Nena', su pareja, en Ronda.

Pero la situación de ambos cambió para siempre un día en el que el torero se estaba trasladando de Ronda a Málaga para una corrida y, a mitad de camino, sufrió un accidente que le obligó a regresar a su casa.

Fue allí cuando descubrió a su novia con otro hombre, que apenas era un adolescente. Tras hallar al joven escondido en una tinaja de agua, El Tragabuches acabó con la vida de ambos, a él con un cuchillo y a 'La Nena' tirándola por la ventana.

Fuga y bandolerismo en la Serranía de Ronda

En lugar de esperar para recibir el castigo por sus hechos, Ulloa huyó para evitar el juicio en el que fue condenado a la horca. Fue así como acabó formando parte de un grupo de bandoleros conocidos como 'Los siete niños de Écija', de los que se asegura que El Tragabuches era el más despiadado de todos.

"Nuestro Tragabuche era buena gente, un personaje con valores, conciencia y una bondad que traspasaba la pantalla, y el otro, el real, era un perla", ha afirmado la historiadora, que ha destacado la curiosidad de que uno de los bandoleros más temidos de toda Andalucía inspirara a una de las figuras más queridas de la infancia de todos los andaluces.