La Inteligencia Artificial y los Premios COLOAN protagonizan el Día de la Logopedia en Andalucía

Con motivo del Día Europeo de la Logopedia, que se conmemora el próximo viernes 6 de marzo, el Colegio de Logopedas de Andalucía ha organizado una semana de actividades en Málaga para visibilizar el papel esencial que desempeñan estos profesionales sanitarios y reivindicar los derechos de los pacientes a recibir una atención logopédica de calidad.

Desde el Colegio recuerdan que los logopedas pueden requerirse en cualquier etapa de la vida: “Somos necesarios desde el neonato hasta la tercera edad, ya que, lo que hacemos es prevenir, detectar, evaluar, diagnosticar, investigar, tratar y hacer seguimiento de un amplio espectro de trastornos que afectan, no sólo a la comunicación, al lenguaje, al habla, a la voz, a la audición y a funciones no orales como la respiración, la succión, la masticación y la deglución”.

Por ello, aprovechando el día más importante de la profesión logopédica, el Colegio de Logopedas de Andalucía ha preparado para esta semana numerosos eventos que ayuden a aumentar la conciencia y visibilidad de la Logopedia.

Calendario de actividades

Para el miércoles y el jueves 4 y 5 de marzo, la institución colegial ha organizado una jornada de puertas abiertas de su sede, situada en Calle Pirandello, 6, 5ª planta, a colegiados, futuros colegiados, y personas interesadas en saber qué es la Logopedia.

Además, el propio viernes 6 de marzo el Colegio llevará la Logopedia a las calles del centro de Málaga con una mesa informativa que se situará en la Plaza Félix Sáenz de Málaga en horario de 10.00 horas a 14.00 horas.

“El objetivo de esta iniciativa no es otro que el de dar a conocer, al público malagueño, la importancia de la Logopedia”, han explicado en un comunicado, en el que han detallado que la mesa contará con la colaboración de estudiantes de Logopedia de la Universidad de Málaga, que no sólo ayudarán en la divulgación, sino que, además, realizará encuestas para determinar cuánto sabe la sociedad sobre lo que es la Logopedia.

Charla sobre IA

El sábado 7 de marzo, en el Centro Cultural La Térmica de Málaga, tendrá lugar una jornada que arrancará con la charla 'Avances de la inteligencia artificial aplicada a los trastornos de la comunicación', pronunciada por José Andrés González López, investigador del proyecto NeurSpeechXAI, desarrollado en el marco de la Universidad de Granada.

El proyecto en el que participa González López consiste en la aplicación de tecnologías para devolver la comunicación a personas con pérdida del habla mediante interfaces cerebro-computadora y algoritmos avanzados de inteligencia artificial.

III Premios COLOAN

Tras la ponencia, se procederá a la entrega de los Premios COLOAN a la Divulgación y la Investigación Logopédica, que se consolidan en este 2026 con una tercera edición, y cuya creación en 2023 respondió a la necesidad de favorecer el conocimiento sobre cualquier aspecto relacionado con el ejercicio de la profesión y poner en valor a los diferentes profesionales que trabajan en el avance de esta disciplina sanitaria en Andalucía.

Denominado ‘Carmina Martín Garrido’ en homenaje a quién fue la decana del Colegio de Logopedas de Andalucía desde sus arranques hasta su fallecimiento, el Premio a la Divulgación logopédica se entregará, en este año, al delegado de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista Ojeda por “su destacada labor en el apoyo y difusión de la Logopedia en Andalucía, tanto en el desempeño de sus funciones como Delegado Territorial de Salud y Consumo en Málaga, como en sus propias redes sociales, en las que, ha informado, en numerosas ocasiones, a la ciudadanía sobre la importancia de la profesión logopédica”.

Por su parte, el Premio a la Investigación Logopédica, que ha sido escogido entre todos los enviados por un jurado formado por expertos y reputados logopedas procedentes del entorno universitario, será hecho público durante la ceremonia.