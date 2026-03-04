"Llevamos 50 años convirtiendo cada evento en una experiencia única"

Alabardero Catering & Experiences cuenta con una larga trayectoria en el mercado nacional. ¿Cuáles considera que han sido las claves para consolidarse como una empresa de referencia en el sector de los eventos?

Nuestra historia está marcada por la garantía que damos a nuestros clientes. En estos 50 años de trayectoria hemos crecido manteniendo siempre la misma premisa: convertir cada evento en una experiencia única y personalizada. Creemos que la excelencia en el servicio, la gastronomía y la capacidad de adaptarnos a las necesidades de cada cliente, han sido las claves de nuestro éxito. Esta combinación nos ha permitido consolidarnos como un referente en la organización de eventos a nivel nacional.

Ustedes apuestan por la personalización de cada evento. ¿Cómo es el proceso creativo desde que un cliente plantea su idea hasta que el evento se hace realidad?

La personalización empieza escuchando. Cada evento es único, así que trabajamos junto al cliente desde el principio para entender su visión, su estilo y los objetivos que quiere alcanzar. A partir de ahí, nuestro equipo desarrolla una propuesta integral que abarca mucho más que la gastronomía: cuidamos y asesoramos en la decoración, la ambientación, la puesta en escena y, por supuesto, todo el servicio que acompaña la experiencia. Nos gusta decir que cada evento es un proyecto en el que combinamos estrategia, creatividad y sensibilidad para transformar una idea en realidad. Ya sea una boda o un evento corporativo, buscamos que cada detalle refleje fielmente la identidad y los valores de quien confía en nosotros.

La importancia del capital humano

¿Qué papel juega el equipo humano y la formación de sus profesionales en la calidad final del servicio?

El equipo es el ADN, y como parte de Grupo Lezama, es el capital humano lo que nos diferencia del resto. Contamos con profesionales que no solo dominan la técnica y la excelencia en el servicio, sino que comparten una misma filosofía: la hospitalidad entendida como vocación. Cuidar al cliente antes, durante y después de cada evento es lo que convierte una celebración en una experiencia. Además, nuestra vinculación con la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, también perteneciente al Grupo, nos permite nutrirnos constantemente de talento, innovación y nuevas tendencias, garantizando así un servicio en continua evolución y aprendizaje.

En el ámbito de los eventos sociales (bodas, celebraciones privadas), ¿qué tendencias están marcando las preferencias de los clientes actualmente?

La tendencia es clara: los clientes buscan autenticidad y experiencias con identidad propia. Buscan que no sólo sea un evento. Se imponen los formatos menos rígidos y propuestas gastronómicas que rinden homenaje al producto local, lo que permite también mayor personalización. También se mantiene desde hace unos años, la sensibilidad por lo sostenible y lo artesanal.

La temporada de eventos suele arrancar con fuerza en primavera. ¿Qué novedades presentará Alabardero Catering Experiences este año?

Este año apostamos por un concepto renovado. No es un evento, es una revolución. Queremos que cada evento dialogue con la gastronomía y la puesta en escena. Esto nos posiciona como marca que rompe con lo estándar del sector y dónde convierte al cliente en protagonista al que retamos: elegir Alabardero Catering & Experiences es tomar una decisión.

¿Por qué hablamos de revolución? Porque no solo ofrecemos catering, sino una experiencia diseñada para sorprender: formatos gastronómicos distintos, tiempos, ritmos y escenografía cuidados como si de un espectáculo se tratase.

Nuevas propuestas

¿Habrá cambios o incorporaciones en la propuesta gastronómica para adaptarse a nuevas demandas o tendencias?

Sí. Nuestra propuesta evoluciona cada año sin perder la esencia que nos define. Este 2026 incorporamos nuevas estaciones de showcooking y nuevos bocados para sorprender al cliente. Buscamos fusionar creatividad, tendencia y tradición, ofreciendo experiencias que se adaptan a los nuevos hábitos y estilos de consumo, sin dejar de lado la elegancia y nuestro sello de calidad.

¿Están apostando por nuevos formatos de eventos, espacios singulares o experiencias más inmersivas?

Absolutamente. La clave está en sorprender. Estamos desarrollando proyectos en espacios no convencionales, donde el entorno se convierte en parte de la experiencia. También apostamos por formatos que integran puesta en escena, iluminación y gastronomía en una misma narrativa. Buscamos que el invitado no solo asista, sino que viva una historia.

Mirando al futuro, ¿cuáles son los principales retos y objetivos de Alabardero Catering & Experiences a corto y medio plazo?

Nuestro reto es seguir liderando el segmento del catering en la provincia de Málaga, reforzando la innovación sostenible y la digitalización de procesos. Queremos consolidar nuestra línea de experiencias corporativas personalizadas, donde la gastronomía es una herramienta de comunicación de marca.

Para quienes aún no conocen la marca, ¿qué les diría para explicar qué diferencia a Alabardero Catering & Experiences de otras empresas de catering y eventos?

Somos una empresa con alma hostelera y visión de futuro. Nuestra diferencia está en que no solo organizamos eventos, sino que creamos experiencias con historia y con propósito. Cada celebración lleva la firma de Alabardero. Nuestra manera de entender este sector es fruto de más de 50 años de trayectoria, una herencia que nos permite conectar con las personas y dejar huella. Ese es, sin duda, el auténtico valor de lo que hacemos.

