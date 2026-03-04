Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas

Ocho de los diez barrios más caros para alquilar una vivienda en Andalucía corresponden a la provincia de Málaga. El barrio de Martiricos-La Roca-La Rosaleda, en la capital malagueña, se alza como la zona con el precio más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 21,86 euros por metro cuadrado, un 50% por encima del valor del precio medio de España (14,21 euros en diciembre de 2025), según los datos de un estudio publicado este miércoles por Fotocasa.

La primera posición de Martiricos-La Roca-La Rosaleda está influenciada, con toda seguridad, por los precios de las viviendas en las torres de Martiricos. De este modo, una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en esta barriada se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 1.749 euros, frente a los 1.688 euros de 2024 (3,6%), es decir, 61 euros más que hace un año.

El ranking de los barrios más caros de la comunidad andaluza lo conforman, tras la primera plaza de Martiricos-La Roca-La Rosaleda, las áreas de La Quinta (Benahavís) con 19,73 euros al mes; La Concha-Resina Golf (Estepona) con 19,60 euros; Puerto Banús (Marbella) con 19,26 euros; Manantiales-Estación de Autobuses (Torremolinos) con 19,19 euros; el Centro Histórico de Málaga capital con 19,08 euros; Alfalfa-Santa Cruz (Sevilla capital) con 18,98 euros; Puerto Deportivo (Fuengirola) con 18,34 euros; Martín Carpena-Torre del Río (Málaga capital) con 17,13 euros y San Lorenzo (Sevilla capital) con 17,06 euros por metro al mes.

"Málaga se ha consolidado como el gran motor del alquiler de lujo en el sur de Europa. Zonas como Martiricos-La Roca o Puerto Banús atraen una demanda internacional y tecnológica de muy alto poder adquisitivo que busca exclusividad y servicios premium, lo que refleja cómo la transformación urbanística y tecnológica de Málaga capital está revalorizando barrios enteros a niveles de las grandes capitales europeas", ha explicado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos.

Subida de precio: la mayor, en el Centro de Málaga

En el caso de Málaga destacan las variaciones anuales de los barrios del Centro Histórico de la capital con un 23,7%; del Puerto Deportivo (Fuengirola) con un 22%; y de Manantiales-Estación de Autobuses (Torremolinos), con un 12,8%.

Una vista aérea de la zona del Centro de Málaga capital. / Álex Zea

Hay también subidas del 3,6% en Martiricos-La Roca-La Rosaleda, del 8,7% en La Concha-Resina Golf (Estepona) y del 6,5% en La Quinta (Benahavís). Puerto Banús, en Marbella, presenta un alza del 0,5%, según Fotocasa, cuyo estudio no ofrece datos de variaciones en la zona de Martín Carpena-Torre del Río.

Las mayores subidas se registran en barrios de varias provincias

Por otro lado, los barrios de la región que han visto incrementar con mayor intensidad sus precios están distribuidos de forma más repartida por el territorio. Así, el barrio de San Bartolomé-Millán de Priego (en Jaén capital) ha experimentado un incremento anual del 30,4%.

A continuación, destacan también las variaciones anuales de los barrios del Centro Histórico (Málaga capital) con un 23,7%; Puerto Deportivo (Fuengirola) con un 22%; Barrio de Albaicín (Granada capital) con un 18,7%; El Brillante-El Naranjo-El Tablero (Córdoba capital) con un 17,3%; Vista Alegre-Parque Cruz Conde (Córdoba capital); con un 16,3%, Joaquina Eguaras (Granada capital) con un 16,3%; Feria (Sevilla capital) con un 15,7%; Velilla - Velilla Taramay (Almuñécar) con un 14,8%; y Cervantes (Granada capital) con un 14,1%.

Los 20 barrios más caros de España

Los 20 barrios más caros para alquilar una vivienda en España se concentran en las provincias de Madrid y Barcelona. El barrio de Finestrelles (Esplugues de Llobregat, Barcelona) se sitúa como la zona con el precio por metro cuadrado más elevado para alquilar una vivienda, con un valor medio de 26,66 euros por metro cuadrado, según Fotocasa.

El ranking de los barrios más caros del país está integrado, tras Finestrelles, por La Barceloneta (Barcelona) con 21,80 euros, El Camp de l’Arpa del Clot (Barcelona) con 23,01; Trafalgar (Madrid) con 25,28; Almagro (Madrid) con 24,30; Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou (Barcelona) con 23; Castellana (Madrid) con 24,12; Goya (Madrid) con 24,07; Sagrada familia (Barcelona) con 22,93; Recoletos (Madrid) 23,99; El Putget i el Farró (Barcelona) con 22,7; Sant Antoni (Barcelona) con 23,18; Justicia-Chueca (Madrid) con 24,86; Fort Pienc (Barcelona) con 23,24; Lista (Madrid) con 23,94; El Viso (Madrid) con 23,82; El Poblenou (Barcelona) con 25,41; El Raval (Barcelona) con 23,27; Embajadores-Lavapiés (Madrid) con 22,64; y Acacias (Madrid) con 21,98 euros al mes.