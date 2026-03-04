Avances que salvan vidas: desarrollan en Málaga una técnica para asegurar el diagnóstico de alergia a la amoxicilina

La alergia a antibióticos como la amoxicilina es un problema de salud global que puede manifestarse desde leves reacciones cutáneas hasta episodios de anafilaxia que ponen en riesgo la vida del paciente. Es por ello que detectarla a tiempo es fundamental. Sin embargo, las pruebas de laboratorio convencionales presentan una baja sensibilidad, por lo que muchos pacientes deben someterse a pruebas de provocación directas, exponiéndolos a posibles reacciones alérgicas especialmente importantes en el caso de reacciones graves.

En este contexto, un equipo multidisciplinar de investigadores de Málaga ha dado un paso decisivo al desarrollar una nueva técnica innovadora capaz de eliminar las interferencias presentes en la sangre que hasta ahora enmascaraban la alergia, logrando así aumentar en un 30% la detección de casos positivos. El hallazgo no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que reduce la necesidad de someter a los pacientes a pruebas de riesgo.

Ibima, Hospital Regional y la UMA

Detrás de este descubrimiento pionero se encuentran investigadores pertenecientes al grupo de Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (Ibima Plataforma Bionand), el Hospital Regional y la Universidad de Málaga (UMA). El estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista científica ‘Allergy’ y desde Ibima destacan que “promete transformar” la seguridad en el diagnóstico de la alergia a antibióticos.

El trabajo ha sido liderado por el investigador Juan Luis Paris, recientemente distinguido en 2025 con una “ERC Starting Grant” de la Unión Europea por su excelencia e innovación científica, junto a los investigadores José A. Céspedes y Ana María Pérez, todos ellos integrados en el grupo de Ibima.

Instalaciones del instituto Ibima Plataforma Bionand / ÁLEX ZEA

La dirección de la doctora María José Torres Jaén —jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional y catedrática de Medicina por la UMA— ha sido también fundamental para esta investigación, que, además, ha contado con la participación de la coinvestigadora responsable del grupo, Cristobalina Mayorga.

Pruebas tradicionales

Los investigadores explican en la publicación que la limitación que presentan las pruebas tradicionales se debe en gran medida a la presencia de altas concentraciones de un anticuerpo llamado IgG, que compite y bloquea la detección de la IgE, que es el anticuerpo realmente responsable de la reacción alérgica.

Para superar este obstáculo, los científicos malagueños desarrollaron una técnica innovadora que utiliza nanopartículas para actuar como una suerte de "esponja inteligente".

¿Cómo funciona?

“Estas nanopartículas se incuban con el suero del paciente para atrapar y retirar selectivamente los anticuerpos IgG que causan la interferencia, dejando el camino libre para que los test de laboratorio puedan identificar con claridad la presencia de la alergia”, ha señalado Ibima en un comunicado.

Este pre-tratamiento de la sangre extraída al paciente ha demostrado ser, según se detalla en la publicación, “altamente eficaz”, logrando que la sensibilidad del diagnóstico in vitro “aumente de manera significativa” sin comprometer la fiabilidad de los resultados, los cuales mantienen una especificidad del 100%.

Para los investigadores, los resultados clínicos obtenidos son “especialmente alentadores”, ya que el uso combinado de estas nanopartículas con las pruebas diagnósticas convencionales permitió detectar un 30% más de casos positivos que anteriormente pasaban desapercibidos con los métodos tradicionales.

Asimismo, han resaltado que el 57% de estos nuevos diagnósticos identificados gracias a la nanotecnología correspondían a pacientes con antecedentes de anafilaxia grave, lo que, para los investigadores, subraya el potencial de esta técnica para salvar vidas y evitar procedimientos médicos de riesgo.

“Este avance no solo consolida el liderazgo de la investigación malagueña en el ámbito de la nanomedicina, sino que abre una nueva vía para aplicar este sistema de ‘limpieza’ de la sangre en el diagnóstico de otras alergias a medicamentos en el futuro”, concluyen desde Ibima.