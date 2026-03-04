Málaga avanza en su plan de descarbonización: otros 16 edificios municipales serán auditados para mejorar su eficiencia energética

Málaga da un nuevo paso firme hacia un futuro más sostenible con la licitación de auditorías energéticas para 16 edificios municipales. Este nuevo impulso en el plan de descarbonización no solo busca reducir el consumo energético, sino también posicionar a la ciudad como referente en la adaptación al cambio climático, mejorando la eficiencia de sus instalaciones más emblemáticas. Con la colaboración de la Unión Europea, la capital malagueña se prepara para dar un salto verde que marcará un antes y un después en su modelo de sostenibilidad. El Ayuntamiento de Málaga da un paso más en este compromiso. A través de un diagnóstico energético de estas 16 instalaciones, el Consistorio planea optimizar el consumo energético de estos edificios emblemáticos.

Este proyecto, financiado por la UE mediante el programa ReMED (Interreg Euro-MED), tiene como objetivo mejorar la adaptación de las ciudades mediterráneas al cambio climático.

La licitación para la redacción de los anteproyectos energéticos ha sido aprobada con un presupuesto de 98.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. El proceso de selección estará abierto hasta el 18 de marzo de 2026, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado. Los edificios objeto de la auditoría incluyen instalaciones tan destacadas como el Museo Revello de Toro, el Centro de Acogida Municipal, o el Cine Albéniz, entre otros.

Imagen de archivo de la fachada del Cine Albéniz / La Opinión

El futuro de la ciudad pasa por la eficiencia energética

Esta actuación es una de las muchas iniciativas que conforman el plan de descarbonización de edificios municipales. Con el diagnóstico de estos 16 edificios, el objetivo es identificar los puntos críticos de consumo energético y, a partir de ahí, diseñar acciones concretas para reducir el gasto energético y aumentar el uso de energías renovables.

Entre los 16 edificios municipales que se someterán a auditorías energéticas se encuentran instalaciones clave de la ciudad, como el MUCAC La Coracha, la Estación de Autobuses y el Cine Albéniz. También serán analizados otros espacios importantes como el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, el Centro de Acogida Municipal y el Parque de Bomberos de Martiricos, entre otros. Además, centros educativos como el CEIP Francisco de Goya y el CEIP Pintor Félix Revello de Toro, junto a dependencias municipales como la Jefatura de Policía Local de Puerto de la Torre y la Biblioteca Vicente Espinel, también forman parte de esta iniciativa que busca optimizar el consumo energético y aumentar el uso de fuentes renovables.

El plan de descarbonización se complementa con otras medidas dentro de la estrategia municipal para luchar contra el cambio climático, como la electrificación de la flota de vehículos municipales, la instalación de paneles solares en edificios públicos y el incremento de las zonas verdes en la ciudad. Esta actuación forma parte de un esfuerzo más amplio por aumentar la resiliencia de la ciudad ante los efectos del cambio climático, que afecta especialmente a las áreas mediterráneas.

Cuatro edificios, como precedente

Como precedente a la reciente adjudicación del contrato para la realización de los anteproyectos destinados a mejorar la eficiencia energética de las primeras cuatro instalaciones municipales —el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el colegio Francisco de Quevedo y la Jefatura de la Policía Local—, financiados a través del programa Horizonte Europa de la Unión Europea, bajo el proyecto de investigación e innovación Pathways2Resilience, que busca incrementar la resiliencia frente al cambio climático, el Ayuntamiento ha lanzado ahora un nuevo concurso. Este se refiere a la elaboración de auditorías energéticas para otros 16 inmuebles, en el marco del proyecto ReMED.

Este proyecto, financiado por el Programa de cooperación territorial a nivel transnacional Interreg Euro-MED, está orientado a reforzar las capacidades de gestión del riesgo climático y mejorar la adaptación de las ciudades mediterráneas a los desafíos del cambio climático.