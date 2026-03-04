Con Málaga exige “inversiones urgentes” para que los bomberos puedan actuar en rascacielos de Málaga

¿Está Málaga preparada para un incendio en un rascacielos? El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, alerta de la falta de medios en el Servicio de Bomberos para intervenir en edificios de gran altura. Tras el reciente incendio en La Cruz del Humilladero, que puso en riesgo la vida de decenas de vecinos, el edil exige inversiones urgentes para garantizar la seguridad en la ciudad. ¿Está el Ayuntamiento a la altura de las circunstancias? Sguiglia, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que impulse “las inversiones necesarias" para que el Servicio de Bomberos de Málaga cuente con medios adecuados para actuar en edificios de gran altura.

Sguiglia sostiene que en ese siniestro, originado por “un cortocircuito en el cuarto de contadores” del edificio, “puso en peligro” a decenas de vecinos y obligó a una intervención de emergencia. “se pudo evitar una fatalidad” gracias a la rápida actuación del cuerpo y al uso de un vehículo autoescala, que permitió evacuar a residentes desde plantas superiores. Sin embargo, advierte de un problema de fondo: Málaga, según Con Málaga, “no dispone actualmente de suficientes medios de gran altura” para dar respuesta con garantías en todos los inmuebles que superan las diez plantas.

En ese contexto, el concejal afirma que en la ciudad hay “en torno a una treintena” de edificios de más de diez plantas y plantea un escenario de riesgo: si se produjera un incendio similar en otro inmueble alto “mañana o pasado”, los bomberos podrían no contar con una autoescala con alcance suficiente para intervenir con seguridad.

La petición: una autoescala de mayor alcance y trámites ya

El grupo municipal presiona al Ayuntamiento para que abra “de inmediato” los trámites para adquirir el equipamiento que falta, con una demanda concreta: dotar al servicio de una autoescala de mayor alcance que permita atender emergencias en altura en cualquier punto de la ciudad.

“El Ayuntamiento debe actuar con responsabilidad y previsión. No podemos esperar a que ocurra una desgracia mayor para tomar decisiones”, sostiene Sguiglia en el comunicado, que enmarca la exigencia en la necesidad de reforzar la seguridad y garantizar una respuesta eficaz del Servicio de Extinción de Incendios.

Con Málaga remacha su mensaje con un argumento directo: “Estamos hablando de seguridad y de vidas humanas. Málaga no puede permitirse estar por detrás en medios materiales cuando se trata de proteger a su ciudadanía”, concluye el portavoz.