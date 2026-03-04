Moreno teme la repercusión en Andalucía de la amenaza de Trump

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado de la «repercusión» que tendrá para «todos los ámbitos de la economía andaluza», incluidas «las clases medias y trabajadoras», la «amenaza» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la negativa del Gobierno de España a autorizar el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto de Oriente Próximo y advierte de que ha percibido durante sus contactos en Bruselas que España «se ha quedado aislada del grupo de los grandes países» de la Unión Europea (UE) por este posicionamiento.

Declaraciones en Bruselas

Moreno se pronunció el miércoles así en declaraciones a los periodistas en Bruselas, donde mantuvo varias reuniones previas a su participación en el pleno del Comité de las Regiones, entre ellas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con el Grupo Popular Europeo y con los jefes de varias delegaciones nacionales.

«La amenaza -de Donald Trump- es preocupante porque al final estamos hablando de la primera economía del mundo y Andalucía es la segunda comunidad autónoma exportadora a Estados Unidos después de Cataluña, por tanto tiene un impacto que puede ser especialmente en el sector agrícola y productos como el aceite o la aceituna de mesa. Toda esta situación puede complicar mucho la economía andaluza y española y puede haber grandes perjudicados, no solamente en el sector primario, sino también en la propia industria, donde también exportamos mucho a Estados Unidos y a países que son amigos de Estados Unidos y están bajo su influencia», aseguró el jefe del Ejecutivo andaluz.

Trump sugiere un "embargo" comercial a España por su postura en la guerra de Irán / agencias

España, «aislada»

Moreno subrayó que es «claramente negativo para los intereses de Andalucía que la primera potencia del mundo tenga unas pésimas relaciones con España» y defendió que «en Estados Unidos tienen que saber también diferenciar lo que es un gobierno y lo que en este caso es un mal gobierno con los españoles».

«España merece un respeto y tiene que ser respetada y una cosa es un mal mandatario que tiene unas pésimas relaciones y otra cosa somos los españoles», subrayó el presidente, que expresó su preocupación por el hecho de que «lo que he oído aquí en el Parlamento Europeo es que España se ha quedado aislada del grupo de los grandes países en Europa y se ha quedado aislada un poco en el mundo, y esta situación de aislamiento me preocupa porque en Andalucía somos una de las grandes potencias exportadoras».

"Buenas relaciones con el mundo"

En su opinión, «España necesita tener buenas relaciones con el mundo porque si empezamos a tener dificultades con Italia, Francia, Alemania y Estados Unidos esto evidentemente nos aísla y nos complica mucho la posibilidad de colocar nuestros productos en otros mercados y la posibilidad de desarrollo futuro».

Moreno concluyó alertando de la «repercusión» de este aislamiento de España «en todos los ámbitos de la economía andaluza», incluidas «las clases medias y trabajadoras».

Sánchez: La posición del Gobierno se resume en "No a la guerra" / agencias

«No a la guerra»

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que las bases de Estados Unidos en Andalucía, ubicadas en Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), no se utilizarán para contribuir «a incrementar la escalada bélica». Durante su intervención en un acto en el Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), Montero manifestó que la posición del Gobierno ante la situación en Oriente Próximo es un «no a la guerra».

Montero lamentó que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus manifestaciones «contraponga el derecho internacional, el orden internacional y los derechos humanos» lo que, a su juicio, demuestra que «sabe poco de cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve el mundo».

Además, pidió al presidente de la Junta de Andalucía que «rectifique la posición que ha mantenido» y que ha sido «darle carta blanca a la administración estadounidense para que haga lo que entienda conveniente, sin contar con las autoridades españolas, sin contar con la Comisión Europea y, por tanto, con todo nuestro contexto de alianza».