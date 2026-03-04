Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?

El Ayuntamiento aprobó el horario reducido de terrazas en entornos declarados como Zonas Acústicamente Saturadas. La medida afecta a los distritos Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz

Terrazas en el Centro de Málaga en una foto de archivo.

Terrazas en el Centro de Málaga en una foto de archivo. / GREGORIO MARRERO

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

El Ayuntamiento de Málaga aprobó la excepción al régimen de horario reducido de terrazas en entornos declarados como Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) para determinados días señalados de 2026. La medida afecta a los distritos Centro y Teatinos, y de forma limitada a Carretera de Cádiz.

Una medida que no gusta a todos. Los vecinos de Huelin y el Centro se oponen a la ampliación del horario de terrazas, que denuncian que no les protege ni vela por su “bienestar y confort”.

A qué hora cerrarán los bares

La norma indica que en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) los establecimientos con y sin música tendrán que funcionar a puertas y ventanas cerradas a partir de las 23:00 horas. 

En las terrazas de los establecimientos se tendrán que retirar a las 00.30 horas de lunes a viernes, y se amplía a las 01:00 los sábados y domingos. Pero, habrá un horario especial en primavera y verano podrán permanecer instaladas hasta la 1.00 horas de lunes a viernes y hasta las 01.30 horas los fines de semana.

Terrazas en el Centro de Málaga, en una foto de archivo. | GREGORIO MARRERO

Terrazas en el Centro de Málaga, en una foto de archivo. / GREGORIO MARRERO

Y a partir de las 2:00 de la mañana, los establecimientos deberán apagar toda la música, no podrán servir más consumiciones, ni permitir la entrada de más personas y encenderán todas las luces para facilitar el desalojo en un plazo máximo de 30 minutos.

Ampliación de los horarios

Este horario no será inamovible. De hecho, se amplía dependiendo de ciertos festivos, puentes y eventos. 

En Centro y Teatinos se autoriza la ampliación del horario desde las 00.00 horas en varias fechas vinculadas a festivos, puentes y eventos: 28 de febrero y 1 de marzo (Día de Andalucía); 1, 2 y 3 de mayo (puente del 1 de mayo); 16 y 17 de mayo (Noche en Blanco); 10, 11 y 12 de octubre (puente del Día de la Hispanidad); 1 y 2 de noviembre (puente de Todos los Santos); 5, 6, 7 y 8 de diciembre (puente de la Constitución y la Inmaculada), además de 12, 13, 19 y 20 de diciembre por distintas celebraciones navideñas.

Noticias relacionadas y más

En Carretera de Cádiz, la excepción se aplicará exclusivamente en diciembre: del 5 al 8 y los días 12, 13, 19 y 20.

