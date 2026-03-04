Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GASTRONOMÍA

El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: "Un plan redondo para toda la familia"

Este restaurante cuenta con sus propias pistas deportivas y zonas al aire libre para que los más pequeños disfruten mientras los adultos degustan la mejor comida casera

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia / Hacienda de la Torre

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Comida ilimitada de carnes a la brasa y toda clase de platos caseros en un restaurante con su propio castillo hinchable, pistas deportivas y zonas al aire libre para que los más pequeños disfruten mientras los adultos se relajan. Esto es lo que ofrece el restaurante Hacienda de la Torre, situado en Cártama, que se presenta para sus clientes como el "plan redondo para toda la familia".

Un restaurante que abrió sus puertas sobre el antiguo Tintero Campero, en la carretera que une Cártama y Churriana, que se ha posicionado como uno de los mejores establecimientos a los que acudir en familia debido a su amplia y cuidada oferta gastronómica, así como las opciones de ocio para los niños.

Un restaurante en Málaga perfecto para disfrutar en familia

De ese modo, Hacienda de la Torre cuenta con castillo hinchable, campo de fútbol, pistas deportivas y un amplio espacio con juegos, materiales, mesas y tiro a la diana para que puedan pasar un completo día de ocio mientras los adultos disfrutan con calma de la comida.

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia / Hacienda de la Torre

"Mientras tú disfrutas, los peques juegan, corren y se lo pasan en grande", señalan sus propios comensales en las reseñas del restaurante. Además, aseguran que este es el plan ideal para familias gracias a sus amplias estancias y zonas verdes, su decoración rústica y acogedora, y su amplia carta.

Cocina casera "a fuego lento" e ilimitada

Porque el principal encanto de este restaurante que se autodefine como "el mejor asador de carnes nacional" es su propia cocina, completamente casera creada "a fuego lento".

"Aquí, el límite lo pones tú", destacan desde esta hacienda en la que sus clientes pueden comer de forma ilimitada sus entrantes, guisos, carnes, platos y postres "sin prisas".

Menús de parrillada: normal y premium

Para ello, el restaurante cuenta con dos menús diferenciados, uno de parrillada normal, con carne de cerdo y de pollo de forma ilimitada; y otro de parrillada premium, con el que, además de los dos tipos de carne anteriores, también pueden disfrutar de entrecot de ternera.

Además, los niños de hasta 12 años pueden degustar el menú infantil, con filete de pollo casero, patatas fritas, croquetas y helado de postre.

Entrantes caseros ilimitados en este restaurante de Cártama

Los dos menús de parrillada cuentan con los mismos entrantes, completamente caseros y que cambian según el día y la temporada, entre los que se pueden encontrar berenjenas con miel, croquetas, morcilla, lomo en manteca, ensaladilla rusa, migas y su olla de callos.

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia

Hacienda de la Torre, el restaurante de buffet libre de Málaga perfecto para visitar en familia / Hacienda de la Torre

"Puedes repetirlos todas las veces que quieras", señalan desde este negocio. Y una vez que el cliente se encuentre preparado para pasar a la parrillada, podrán pedir todas las carnes que lo deseen hasta que se encuentren "completamente saciados".

Para finalizar su buffet libre, el restaurante dispone de una amplia variedad de postres caseros, que también se pueden comer de forma ilimitada, y entre los que destaca su tarta de queso casera.

Precios y descuentos especiales en este restaurante de Málaga

El precio de este buffet libre depende del día de la semana en el que se acuda al restaurante y el tipo de parrillada que se elija.

De ese modo, los viernes, sábados, domingos y festivos, la parrillada normal cuesta 29,90 euros, mientras que la premium, que incluye, además de pollo y cerdo, el entrecot de ternera, asciende a 34,90 euros.

Los jueves, por su parte, se celebra el día del cliente, con lo que los comensales pueden disfrutar de un descuento especial, con lo que la parrillada normal cuesta 24,90 euros y, la premium, 29,90 euros. Estos precios no incluyen la bebida, que se deberán abonar aparte.

Horarios y ubicación del buffet libre perfecto para familias

En cuanto al menú infantil, tiene un precio único durante toda la semana de 12,90 euros. Además, el restaurante cuenta también con un menú de pescaíto, pero solo disponible en temporada, por lo que no se oferta en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo.

Noticias relacionadas y más

Este negocio malagueño está abierto de 12.30 a 19.30 horas de miércoles a domingos y festivos. "Es el lugar perfecto tanto para los que les gusta picar, como para los que son de buen comer", aseguran desde este restaurante situado en el kilómetro 2 de la carretera Cártama-Churriana.

TEMAS

