Pedregalejo: denuncian grietas en tres casas por las obras de ocho pisos de lujo

Vecinos de la calle Vicente Espinel denuncian la aparición de grietas en tres viviendas de esta calle sin salida, en Pedregalejo, a pocos metros de las obras de ocho viviendas de lujo, con entrada por calle Jarama, 22, ofertadas desde 875.000 euros, que realiza Construcciones Serón.

Se trata de una actuación próxima a las obras de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo que, como informó este periódico, también han dado lugar a denuncias de vecinos, por la aparición de grietas en las casas próximas.

Además, las dos actuaciones forman parte del mismo Plan Especial de Reforma Interior, el PERI LE.6 San Telmo, en el que se destaca que «la zona presenta graves problemas geológicos», por lo que exige un «cuidado detenido para la localización de los usos que el PERI indique».

Como explica Flavia Stecchini, vecina de una de las tres casas dañadas, las grietas aparecieron «cuando empezaron a venir con los camiones de alto tonelaje y la maquinaria pesada».

Vista del solar en obras, al final de la calle Vicente Espinel, en el Monte de San Telmo, en febrero. / A.V.

Además, esta vecina denuncia que la escalera peatonal que une calle Vicente Espinel con calle Jarama también se ha visto dañada: «La escalera empezó a doblarse hacia las casas y los escalones a partirse», detalla, al tiempo que muestra una de las rajas de los peldaños al diario. «La escalera es antigua pero esta raja no estaba de aquí a aquí», critica.

Flavia Stecchini explica que el compromiso de la constructora, antes de las Navidades, comunicado a los vecinos, fue enviar «un notario» para que tuviera constancia de los daños; pero destaca de que no han vuelto a tener noticias.

Otra de las afectadas es Cristina Escarcena, madre de Flavia, que vive en una de las dos casas más antiguas de la calle, de los años 20 del siglo pasado, edificada por su abuelo antes de que existiera la propia calle Vicente Espinel, informa.

Denuncian que las obras han rajado e inclinado la escalera que une la calle Vicente Espinel con calle Jarama. / A.V.

Esta vecina muestra grietas en el patio de la casa pero también dentro de la vivienda. «Esto no estaba, y el miedo es que se nos caiga», confiesa. Además, muestra su temor porque sigan adelante, en el otro lado del Monte de San Telmo, las obras de los 22 apartamentos turísticos. «Como los hagan acabamos en la playa, porque el monte ya se mueve solo», aventura.

Una tercera vivienda, que linda con las obras, también tiene grietas tanto dentro como en el exterior, muestra a La Opinión una pareja de inquilinos. Como explica Flavia Stecchini, se trata de un chalé «que arreglaron, reformaron y pintaron». «En casa de mi madre puede que alguna grieta hubiera con los años; pero desde que empezaron, el aumento de nuevas es claramente brutal», precisa.

Respuesta de la constructora

Fuentes de Construcciones Serón declararon a este diario que los daños en las viviendas «son anteriores a las obras», y , por ello, hicieron un «informe fotográfico» de cada casa que está «ante notario».

También indicaron que atenderán todos los problemas que surjan; pero hasta hace poco las obras han consistido en la «limpieza de la parcela» y, sólo recientemente, en la instalación de micropilotes.

Por su parte fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo informaron de que realizarán una inspección de las obras.

Grietas en otra de las viviendas de la calle Vicente Espinel, junto a las obras. / A.V.

Conexión Vicente Espinel-Jarama

Los vecinos también se muestran contrarios y preocupados por la futura conexión de Vicente Espinel -que no tiene salida- con la calle Jarama, algo previsto también en la ficha urbanística de la zona.

«¿Me puedes explicar en esta calle, donde nadie tiene un aparcamiento, qué hacemos con los coches?», pregunta Flavia Stecchini. En su opinión, si la calle se abre el tráfico «no lo podrá soportar; será brutal».

Los vecinos llegaron a presentar un contencioso que fue desestimado, así como un recurso de casación que no fue admitido a trámite por el Supremo.

Los vecinos se oponen a la conexión de calle Jarama (en la foto), con calle Vicente Espinel, en Pedregalejo. / A.V.

Fuentes jurídicas consultadas señalan que existe «un conflicto social que el Ayuntamiento no ha sabido gestionar», porque esta comunicación, con un giro superior a 180 grados y un desnivel de 4 metros, no tiene en cuenta «la realidad física» de la vía; además de obligar a los vecinos a hacer «un recorrido de 2,5 kilómetros». «Se está creando un conflicto innecesario», indican estas fuentes, que apelan a la «sensibilidad del alcalde», para que se descarte esta medida.

Respaldo del PSOE a los vecinos

El grupo municipal socialista apoya a los vecinos en esta reclamación y en concreto, el responsable de Urbanismo, el concejal Mariano Ruiz el año pasado calificó la obra municipal de conexión de «innecesaria», porque «agravará el peligro por tráfico» sin resolver la falta de accesibilidad.

A este respecto, recalcó que existe un «clamor vecinal» contra el proyecto, porque, a su juicio, se trata de una actuación urbanística «peligrosa y profundamente perjudicial», al tratarse de una vía «en fondo de saco, muy estrecha y con fuertes pendientes», que incrementará «enormemente el tráfico de vehículos» y, con ello, «los riesgos de accidente».