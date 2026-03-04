El posible impacto en Málaga del órdago de Trump a España: es el cuarto mercado de destino de sus exportaciones, con 262 millones en ventas

El órdago de Donald Trump a España y su amenaza de cortar las relaciones comerciales con nuestro país puede pasar factura también, evidentemente, a las empresas malagueñas, que tienen a Estados Unidos como uno de sus principales destinos exportadores. En 2025, en concreto, las exportaciones anuales de Málaga a este país han ascendido a 262 millones de euros, según los datos de la Agencia Andaluza Trade. Estados Unidos se consolida como el principal destino no europeo de las exportaciones malagueñas, situándose como cuarto mercado en cifras de facturación, sólo por detrás de Italia, Portugal y Francia.

Más de medio millar de empresas malagueñas exportan al país norteamericano y, de ellas, el protagonismo principal es de las 108 que lo hacen de forma regular (más de cuatro años seguidos exportando), englobando por sí mismas más del 90% de las exportaciones malagueñas a Estados Unidos.

Según Trade, el pasado año las exportaciones malagueñas a Estados Unidos se redujeron un 14,9% aunque el tejido productivo local achaca más este descenso a la bajada de precios del aceite de oliva en los mercados (el principal producto que Málaga envía a EEUU) que al impacto que tuvieron el pasado año los aranceles impuestos por Donald Trump a la Unión Europea.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el pasado Foro de Davos. / GIAN EHRENZELLER / EFE

El primer capítulo exportador de Málaga a Estados Unidos es así el aceite de oliva, que constituye en torno al 70% del total de las ventas. ¿Qué más venden las empresas malagueñas en EEUU? Según Trade, otros capítulos reseñables, aunque a enorme distancia del 'oro verde', son los instrumentos y aparatos de óptica, máquinas y aparatos eléctricos o bebidas y líquidos alcohólicos.

Dcoop, la principal exportadora

Una de las empresas malagueñas con más negocio en Estados Unidos es el grupo agroalimentario Dcoop, con sede en Antequera. En 2024, por ejemplo, EEUU es el principal destino de las exportaciones de la cooperativa malagueña, con 278 millones de euros (más de una cuarta parte del total de las exportaciones de Dcoop). El dato de 2025 del grupo agroalimentario malagueño de ventas al exterior aún no se conoce.

La compañía malagueña presidida por Antonio Luque cuenta además con una planta de envasado en Baltimore y comercializa directamente en Estados Unidos bajo la marca Pompeian, de la que posee un 50%.

El pasado mes de noviembre, Luque afirmço que Dcoop está negociando la compra del otro 50% de Pompeian, en posesión de la familia Devico, para hacerse con el 100% de la compañía en Estados Unidos.

Pompeian es la marca líder en aceite de oliva en Estados Unidos, con una cuota del mercado del aceite de oliva virgen extra del 20% en el mercado estadounidense y que cuenta con dos plantas de envasado en el país.