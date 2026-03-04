El Puerto de Málaga recibirá entre marzo y junio a los cruceros más exclusivos del mundo

Tras varios meses con poco tráfico de barcos, el Puerto de Málaga inicia su temporada alta de cruceros, que va de marzo a junio, con un programa de escalas destacado. Este año, Málaga se prepara para recibir 85 cruceros, que traerán a más de 130.000 cruceristas a la ciudad.

Aunque esta temporada la tendencia es diferente. Casi el 90% de los barcos son de lujo. Es decir, 77 de los 85 buques son de navieras exclusivas, con una capacidad exclusiva menor a 1.000 cruceristas.

Este fenómeno responde a una estrategia de la Autoridad Portuaria, que en los últimos años ha apostado por el mercado de los cruceros de lujo, un segmento que crece constantemente en Málaga. En 2025, ya se celebraron grandes eventos, como el bautizo de los barcos Ocean Victory y Scenic Eclipse II.

Uno de los atraques más esperados será el de Four Seasons Yachts, la nueva línea de lujo de la cadena hotelera Four Seasons. El Four Seasons I, un yate de lujo que se lanzó al mar este enero destino Caribe, hará su debut en Málaga el próximo 20 de marzo. Con tarifas de hasta 330.000 dólares por semana, este yate ofrece la forma más lujosa de surcar los mares.

Crucero Four Seasons. / L.O

Además de esta llegada, el Puerto recibirá el Le Bougainville, un yate de expedición de lujo de la compañía francesa Ponant. Este barco tiene capacidad para 180 pasajeros y ofrece una experiencia íntima de "lujo a la francesa", navegando hacia destinos exclusivos como las Seychelles, Emiratos Árabes o el Caribe.

También hará escala el World Traveller, un crucero de expedición de lujo de Atlas Ocean Voyages, también hará su debut en Málaga. Este barco pequeño, con capacidad para 196 pasajeros, está diseñado para viajar a zonas remotas con un impacto ambiental mínimo.

El Puerto en cifras

En cuanto a las cifras de llegadas, el mes de marzo será el que abra la temporada con 25 escalas. El mes de abril será el más concurrido, con 40 cruceros previstos. En mayo, se esperan 36 cruceros y, finalmente, en junio, llegarán 24.

Queda aún por ver si la escalada bélica de Oriente afectará o no a la travesía de estos cruceros y su respectiva llegada a Málaga. Con estos datos, Málaga continúa consolidándose como uno de los puertos más relevantes para el turismo de lujo y el sector crucerista.