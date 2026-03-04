Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regresan a Málaga los turistas atrapados en Oriente: "Volver ha sido una odisea"

Un grupo de malagueños que viajó con destino a Jerusalén vuelve a la capital, tras 14 horas en autobús atravesando la frontera del Sinaí

Grupo de malagueños en el Cairo de regreso a Málaga.

Grupo de malagueños en el Cairo de regreso a Málaga. / La Opinión

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Comienzan a llegar a Málaga los primeros turistas que estaban atrapados en Oriente, tras el estallido del conflicto bélico en Irán y Jordania, después de los bombardeos de Israel y Estados Unidos a estos países.

Entre ellos se encuentran Chio Vela y Alfonso Matas, quienes relatan cómo lo que iba a ser unas relajadas vacaciones se convirtió en toda una odisea para regresar a casa.

Alfonso formaba parte de un grupo turístico que viajaba desde Marbella, Murcia y Almería, y que llegó a Jerusalén por turismo. El grupo, que inicialmente tenía previsto regresar después de una semana de vacaciones, vio cómo el estallido de la guerra cambió sus planes. “Hemos llegado al Cairo, atravesando la frontera del Sinaí tras 14 horas en bus”, relató Alfonso.

Una vez allí, consiguieron salir este martes de madrugada desde el Aeropuerto del Cairo. "Pudimos llegar a Madrid", afirmó.

No corrió la misma suerte Chio Vela, que se encontraba de vacaciones en Sri Lanka cuando, al intentar regresar a casa, se encontró atrapada en un desvío de vuelo inesperado. "Íbamos a aterrizar en Doha, y 40 minutos antes de la llegada nos desviaron sin darnos ninguna información. Habíamos volado 7 horas desde Sri Lanka y, de repente, nos dijeron que aterrizábamos en Muscat", relató Chio.

Lo que parecía ser un pequeño inconveniente se transformó rápidamente en una situación alarmante. "Nos tuvieron dentro del avión durante 6 horas, y las dos últimas sin agua, comida ni aire. La desesperación crecía mientras no nos daban respuestas claras sobre lo que estaba ocurriendo", añadió. Tras ese calvario, les informaron que la causa era la situación política en la región, pero la incertidumbre continuó.

Una vez en Muscat, el gobierno de Omán proporcionó alojamiento con pensión completa, pero las horas de espera y la falta de información oficial aumentaron la angustia de los turistas. “Nos dejaron completamente desinformados, sin respuestas de la aerolínea, ni del gobierno, ni de la embajada. Fue una experiencia horrible”, explicó Chio.

3.000 euros por un vuelo

Con el conflicto empeorando, la situación se complicaba aún más. A pesar de los esfuerzos por obtener ayuda, el embajador les ofreció pocas soluciones, señalando que las prioridades estaban en evacuaciones desde Doha y Dubái. Finalmente, tuvieron que tomar medidas por su cuenta. “Nos costó 2.500 euros por persona hasta Múnich, más el vuelo de Iberia de 300 euros. En total, unos 3.000 euros, y nadie se ha hecho responsable del gasto”, explicó Chio.

A pesar de la aparente solución, la incertidumbre persiste. "Nos dijeron que el ejército podría enviar un avión a Omán para evacuar a algunos, pero no sabemos cuántas plazas estarán disponibles. Estamos en una tierra de nadie, muy desinformados", concluyó Chio.

Noticias relacionadas y más

Ahora Chio vuela dirección a Múnich, para poder, una vez allí, regresar a casa, a Málaga.

TEMAS

TEMAS
