Rosa María Calaf Recibe el Premio a la Convivencia 2026 del IES Martín de Aldehuela

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Martín de Aldehuela, en Ciudad Jardín, ha entregado su Premio a la Convivencia 2026 a la reconocida periodista Rosa María Calaf, un referente del periodismo nacional e internacional y defensora incansable de los derechos humanos y la igualdad de género. Durante la ceremonia, la periodista compartió su experiencia con los alumnos del centro, recordando sus primeros pasos en un mundo de hombres y sus vivencias como corresponsal de RTVE en ciudades como Moscú, Buenos Aires y Estados Unidos.

La charla, que profundizó en su carrera y en su compromiso con un periodismo riguroso, honestamente independiente y centrado en los derechos humanos, subrayó la importancia de la igualdad y el acceso a la información veraz.

En el acto, presidido por el director José Manuel González Rivera y la jefa de estudios Irene Guerrero, también se destacó la contribución de Calaf al periodismo y a la visibilidad de la mujer en medios de comunicación.

El evento, que contó con la participación del grupo musical Tenguerengue, culminó con la entrega del galardón en una emotiva ceremonia.

Rosa Calaf arropada por profesores y alumnado del IES Aldehuela. / L. O.

Otros premiados

El Premio a la Convivencia ha sido otorgado en ediciones anteriores a figuras de renombre como Iñaki Gabilondo, Manuel Alcántara y Federico Mayor Zaragoza, así como a destacadas organizaciones sociales como Cáritas y la Fundación Vicente Ferrer.

Este reconocimiento reafirma el compromiso del IES Martín de Aldehuela con la educación, la convivencia y el respeto por los valores fundamentales de la sociedad.