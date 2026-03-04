Reconocimiento
Rosa María Calaf Recibe el Premio a la Convivencia 2026 del IES Martín de Aldehuela
El IES Martín de Aldehuela reconoció la trayectoria de Rosa María Calaf con el Premio a la Convivencia 2026, destacando su labor como periodista y defensora de los derechos humanos
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Martín de Aldehuela, en Ciudad Jardín, ha entregado su Premio a la Convivencia 2026 a la reconocida periodista Rosa María Calaf, un referente del periodismo nacional e internacional y defensora incansable de los derechos humanos y la igualdad de género. Durante la ceremonia, la periodista compartió su experiencia con los alumnos del centro, recordando sus primeros pasos en un mundo de hombres y sus vivencias como corresponsal de RTVE en ciudades como Moscú, Buenos Aires y Estados Unidos.
La charla, que profundizó en su carrera y en su compromiso con un periodismo riguroso, honestamente independiente y centrado en los derechos humanos, subrayó la importancia de la igualdad y el acceso a la información veraz.
En el acto, presidido por el director José Manuel González Rivera y la jefa de estudios Irene Guerrero, también se destacó la contribución de Calaf al periodismo y a la visibilidad de la mujer en medios de comunicación.
El evento, que contó con la participación del grupo musical Tenguerengue, culminó con la entrega del galardón en una emotiva ceremonia.
Otros premiados
El Premio a la Convivencia ha sido otorgado en ediciones anteriores a figuras de renombre como Iñaki Gabilondo, Manuel Alcántara y Federico Mayor Zaragoza, así como a destacadas organizaciones sociales como Cáritas y la Fundación Vicente Ferrer.
Este reconocimiento reafirma el compromiso del IES Martín de Aldehuela con la educación, la convivencia y el respeto por los valores fundamentales de la sociedad.
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- La falta de niños obliga a cerrar más de 40 aulas en la provincia de Málaga
- La mítica venta de los Montes de Málaga que lleva 70 años sirviendo la mejor comida serrana
- Los embalses de Málaga se hallan en máximos históricos y a un 4% del lleno técnico
- El restaurante estilo granja de Málaga que arrasa por sus platos enormes y sus zonas de juegos para los más pequeños
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Málaga este sábado durante el Día de Andalucía?
- Luz verde al ‘Tejar de Salyt’: Bailén-Miraflores se abre a un gran eje comercial, nuevas zonas verdes y una remodelación viaria
- Park&ride a la malagueña: así se proyecta la red de aparcamientos disuasorios en los accesos a la capital