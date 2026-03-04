La ruta a una hora de Málaga en la que los niños caminan sobre pasarelas entre mamuts y lagunas: "Tiene vistas increíbles"

Un sendero circular fácil para hacer en familia que permite a los visitantes ver animales prehistóricos como mamuts, rinocerontes lanudos y tigres de diente de sable mientras pasean por una gigantesca laguna y sobre pasarelas de madera. Así es la Ruta del Mamut de Padul, situada en la provincia vecina de Granada, a apenas una hora y media de Málaga.

Un lugar que se presenta como la escapada perfecta para realizar con niños gracias a la sencillez de su ruta, la hermosura de su entorno y la amplia variedad de paisajes y fauna que se puede encontrar en el lugar.

Este municipio granadino es conocido como la 'Villa del Mamut' debido a la aparición de restos de este animal en Padul, lo que ha convertido a esta especie prehistórica en la imagen del pueblo.

Escapada perfecta para realizar en familia a una hora de Málaga

Y para explotar este aspecto y el entorno natural en el que se encuentra, junto a la Laguna de El Padul y en la comarca del Valle de Lecrín, el municipio ha creado la Ruta del Mamut, que permite ver animales prehistóricos como mamuts, rinocerontes lanudos y tigres dientes de sable a través de enormes figuras instaladas en la ruta.

Ruta del Mamut en Padul, situada a una hora de Málaga / Ayuntamiento de Padul

Un camino que destaca por su sencillez y la facilidad con la que se puede recorrer, con apenas 8 kilómetros de sendero circular con tablas de madera que discurren por la laguna de El Padul, lo que permite disfrutar de una amplia flora, así como diversidad de aves que pueblan este humedal.

Sendero fácil y accesible para hacer con niños

"Tiene unas vistas increíbles a la montaña y Sierra Nevada, y podrás descansar en las zonas de pícnic y en el parque infantil", señalan sus propios visitantes a través de las redes sociales.

Ruta del Mamut en Padul, situada a una hora de Málaga / Diputación de Granada

"Es sencilla, prácticamente llana todo el rato, y la parte del lago muy bonita", añaden otros a través de las reseñas del lugar, donde también se puede leer que este es un "planazo" para hacer con los más pequeños de la familia.

Para disfrutar de todo el encanto de la zona, se recomienda iniciar la ruta en los Jardines de la Estación, situados junto al Ayuntamiento de Padul, donde se puede estacionar el vehículo.

Mirador del Mamut y observatorios durante la ruta

Allí se podrá encontrar las figuras de los tres animales prehistóricos protagonistas de la ruta, que indicarán el camino a seguir para comenzar este sendero. Además, la ruta cuenta con juegos para los más pequeños y las mejores vistas de la laguna y su amplia variedad de aves.

Asimismo, durante el recorrido, los visitantes pueden disfrutar de distintos observatorios y el Mirador del Mamut, además de poder conocer toda la riqueza del territorio a través de su Aula de la Naturaleza El Aguadero.