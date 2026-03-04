Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas

La comunidad de propietarios Miramar de Huelin, en la parte declarada Zona Acústicamente Saturada (ZAS) de la calle Tomás de Echeverría, en la que viven cerca de 300 familias, ha mostrado su oposición a la ampliación del horario de terrazas, en entornos declarados ZAS; una medida que afecta a los distritos Centro, Teatinos y la Carretera de Cádiz -en este caso, se amplía los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19 y 20 de diciembre-.

Medidor de ruido en la calle Tomás de Echeverría, en Huelin, en 2022. | ÁLEX ZEA

La medida fue acordada la semana pasada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga, a petición de la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

La urbanización Echeverría de Huelin cuenta con un tramo de la calle Tomás de Echeverría declarado ZAS, en concreto el que va de la calle Antonio Soler al paseo marítimo Antonio Machado.

Para Gloria Rodríguez, presidenta de esta mancomunidad de propietarios que coincide con la parte declarada ZAS, con esta medida el Ayuntamiento de Málaga favorece la hostelería «en detrimento del bienestar y confort de las personas que vivimos aquí».

«No me pongas más ruido»

La presidenta reconoció que la ampliación de horarios en áreas ZAS es una potestad del Ayuntamiento; pero también recordó que es prerrogativa del Consistorio el no aplicar estas excepciones, «porque si estamos en una Zona Acústicamente Saturada, no me pongas más ruido», argumentó, y recalcó que sería más «de sentido común» ampliar los horarios en áreas no declaradas ZAS.

Con respecto al ruido, Gloria Rodríguez indicó que no se ha notado mucho la implantación de la Zona Acústicamente Saturada, y puso de ejemplo la presencia de un bar, «con actuaciones de pequeño formato semana sí y semana no, con un micro y a voz en grito, que molesta lo más grande, con las cristaleras completamente abiertas».

También lamentó el ruido que se produce en la calle cuando hay partidos de fútbol, porque sacan las televisiones afuera».

Calle Río Rocío

Por otro lado, la presidenta consideró sin sentido que no se haya declarado Zona Acústicamente Saturada la vecina calle Río Rocío, donde se encuentra la sala Premier, que, indicó, es fuente de molestias para los vecinos.

«Llevamos años soportándolo», manifestó, y recordó que los bloques están comunicados, de tal manera que también se puede entrar a ellos por calle Río Rocío, «y el sonido traspasa de una punta a otra porque hay una galería. Hay que ser muy cicatero para no tener esa sensibilidad», criticó.

Protestas vecinales en el Centro

La presidenta de esta comunidad de propietarios de Echeverría de Huelin hizo hincapié en que, con su denuncia, se suma a las críticas manifestadas el pasado viernes 27 en La Opinión por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo.

El presidente de los vecinos del Centro Histórico de Málaga, Carlos Carrera, mostró a este diario la oposición vecinal a la ampliación de horarios en una Zona Acústicamente Saturada, porque «se supone que hay que proteger a los vecinos», sostuvo.