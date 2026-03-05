Agencias y hoteles en Málaga temen una caída de reservas para Semana Santa por la incertidumbre de la guerra

Los empresarios hoteleros de la Costa del Sol hablan sin rodeos de la «tormenta perfecta» para que 2026 represente un punto de inflexión, tras años de crecimiento sostenido tanto en el cupo de turistas internacionales como en facturación bruta y generación de empleo. A la incertidumbre generada por la posible falta de AVE en la Semana Santa se añade ahora un conflicto bélico en que podrían incorporarse varios países de la Unión Europea.

«Estamos en una situación de incertidumbre máxima, que no esperábamos. Ha recuperado parte de su tremenda caída el mercado bursátil español, pero la energía se ha disparado y muchos clientes nos preguntan a diario sobre qué va a pasar. Habrá gente que se quede en casa y otra que diga aquello de que hay que seguir viviendo y no perder los planes previstos», manifestaba desde tierras alemanas la presidenta de la Asociación Empresarial de Servicios de Vehículos de Alquiler de Andalucía (Aesva), Ana María García.

Por su parte, el CEO de ruralidays.com, Félix Zea, avanzó que se realiza en este momento un seguimiento constante a la situación que se vive desde el pasado fin de semana. El cofundador de uno de los portales de referencia en España dentro del segmento de los alojamientos rurales avanzaba que aún es pronto para sacar conclusiones. «No hemos detectado todavía un aumento de cancelaciones, ni tampoco un descenso en las reservas. Con Ucrania, por ejemplo, sí notamos el impacto de forma casi inmediata. En este caso, todavía es pronto para valorar posibles efectos», matizaba a este periódico.

La guerra podría afectar a los vuelos internacionales, en número de pasajeros que opten por la Costa del Sol / Álex Zea

Oportunidades y amenazas

Portavoces en varias zonas de la provincia de Málaga de la patronal hotelera Aehcos reconocían que de la evolución del conflicto bélico, de que pueda extenderse a países como Alemania en los próximos días, dependerá que haya una caída masiva de visitantes no sólo este mes, sino también durante la primavera o incluso el verano.

Los propietarios de algunas de las cadenas locales más importantes se referían este miércoles a que desde 2025 ya se ha resentido bastante el turismo nacional en Málaga. Consideran que la guerra podría afectar también a los vuelos internacionales, en número de pasajeros que opten por la Costa del Sol para sus vacaciones.

Así inciden en que si la falta de AVE ya es grave para los desplazamientos interiores, una bajada de la afluencia de turistas extranjeros podría condicionar los balances al menos durante el primer trimestre del año, «donde hay mucho en juego», como recordaba la propia Ana María García.

Hay sin embargo quienes consideran que la guerra, como ya ha ocurrido en otros periodos marcados por la inestabilidad en ciertos territorios, constituyese una oportunidad para toda Andalucía y, más concretamente, la Costa del Sol, como consecuencia de un hipotético trasvase de visitantes internacionales desde Turquía, Grecia o Egipto.

El consejero delegado de Tui, Sebastian Ebel, reconoce que para España en su conjunto puede generarse a corto plazo un escenario inédito, al recibir incluso turistas que se encuentren alojados en países como Emiratos Árabes, afectados por las cancelaciones de vuelos desde el pasado fin de semana.

Para el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, la fortaleza de la industria turística española está más que contrastada, por lo que confía en que pueda superarse esta coyuntura, como ya se han superado episodios muy recientes, con la pandemia o la crisis derivada de la invasión rusa en suelo ucraniano.