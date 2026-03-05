Incidente
Desvían un vuelo Málaga-Tenerife por seis pasajeros conflictivos y piden presencia policial
El centro de control de Enaire en Canarias gestionó el descenso y aterrizaje directo de la aeronave en Lanzarote, donde se esperaba la llegada de agentes de la Policía por el comportamiento de seis pasajeros
Un avión que volaba este jueves de Málaga a Tenerife se vio obligado a desviarse a Lanzarote debido a la presencia de seis pasajeros conflictivos a bordo. La tripulación, ante la situación, solicitó la intervención de la Policía a su llegada al aeropuerto, según informaron los controladores aéreos.
En pleno vuelo
El incidente ocurrió en pleno vuelo, cuando la tripulación informó al centro de control de Enaire en Canarias sobre el comportamiento problemático de varios pasajeros. Para garantizar la seguridad de todos a bordo, se decidió redirigir la aeronave a Lanzarote. Desde el centro de control se coordinó de forma eficiente el descenso continuado de la nave y su aproximación directa al aeropuerto de Lanzarote.
Aterrizaje sin incidencias
El aterrizaje se produjo sin ningún tipo de incidencia. Las fuentes señalaron que la maniobra se realizó con total seguridad. Mientras tanto, se coordinó con el aeropuerto la llegada de agentes de la Policía para hacer frente a la situación a bordo.
Una vez en tierra, los seis pasajeros fueron requeridos por la policía, que procedió a su identificación y toma de las medidas correspondientes. Aunque no se han revelado más detalles sobre el comportamiento de los pasajeros, la presencia policial fue solicitada para evitar que la situación empeorara.
